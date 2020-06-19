5 أطعمة طبيعية تقي الرجال من مرض البروستاتا

متابعه_أميرة خالد (صدى):
أوضح تقرير طبي أن هناك 5 أطعمة تقي الرجال من أمراض البروستاتا، والتي عادة ما يصابون بها مع تقدم العمر، وهذه الأطعمة هي كل ما يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية والتي يمكن الحصول عليها من أسماك السلمون .
وتابع التقرير أن الطماطم من الأطعمة التي تقي من أمراض البروستاتا، كما تحمل المكسرات معدن الزنك النادر والمعروف بالمساعدة في توازن هرموني التستوستيرون وديهدروتستوسترون.
وأضاف التقرير بأن التوت الأزرق والأسود ولافراولة هي مصادر رائعة لمضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة الجذور الحرة من الجسم. الجذور الحرة هي المنتجات الثانوية لردود الفعل التي تحدث داخل الجسم ويمكن أن تسبب الضرر والمرض بمرور الوقت، فضلا عن الحمضيات التي تحمي غدة البروستاتا.