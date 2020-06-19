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5 أطعمة طبيعية تقي الرجال من مرض البروستاتا

Time منذ 4 أيام
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5 أطعمة طبيعية تقي الرجال من مرض البروستاتا

متابعه_أميرة خالد (صدى):
أوضح تقرير طبي أن هناك 5 أطعمة تقي الرجال من أمراض البروستاتا، والتي عادة ما يصابون بها مع تقدم العمر، وهذه الأطعمة هي كل ما يحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية والتي يمكن الحصول عليها من أسماك السلمون .

وتابع التقرير أن الطماطم من الأطعمة التي تقي من أمراض البروستاتا، كما تحمل المكسرات معدن الزنك النادر والمعروف بالمساعدة في توازن هرموني التستوستيرون وديهدروتستوسترون.

وأضاف التقرير بأن التوت الأزرق والأسود ولافراولة هي مصادر رائعة لمضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة الجذور الحرة من الجسم. الجذور الحرة هي المنتجات الثانوية لردود الفعل التي تحدث داخل الجسم ويمكن أن تسبب الضرر والمرض بمرور الوقت، فضلا عن الحمضيات التي تحمي غدة البروستاتا.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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