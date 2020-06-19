نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«الموارد البشرية» تُطلق خدمة الموعد الإلكتروني لمراجعي مكاتب العمل والضمان الاجتماعي

Time منذ 7 دقائق
Views 1221
«الموارد البشرية» تُطلق خدمة الموعد الإلكتروني لمراجعي مكاتب العمل والضمان الاجتماعي

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة الموعد الإلكتروني، التي تستهدف في مرحلتها الأولى عملاء مكاتب العمل ومكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق المملكة، وتهدف إلى تسهيل المراجعات وتقديم الخدمات بطريقة منظمة ومناسبة ترضي العملاء والمستفيدين بتوفير الجهد والوقت وتضمن تحقيق أقصى درجات الاحتراز المطلوبة في الفترة الحالية لمكافحة جائحة كورونا.

وأوضح المشرف العام التنفيذي على الفروع الأستاذ ياسر البابطين، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تماشياً مع برنامج التحول الرقمي الذي جاء ضمن أساسيات رؤية المملكة 2030، وسعي الوزارة إلى المساهمة في تفعيل وتسريع عملية التحول، عبر تعزيز تطبيق التكنولوجيا وأتمتة خدماتها وتنظيمها بما يدعم مصلحة المواطنين والمقيمين.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة الاجتماعية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

QLQ
... خله وقف للمرحومة
QLQ
... هيا هيا اللهم تغيير التعرفة كانت مجزئة الى اربعة الان جزئين
بسيط123
بسم الله - لا تزرو وزارة وزر اخرى - وكل إنسان محاسب على نفسه - أما تقسيم الناس الى فئات وإصدار أحكام عامة ونهائية عليهم نتيجة جنسياتهم أو الوانهم أو اصولهم أو مناطقهم أو على أي أساس فئوي أو طبقي -فهذا كله لا يجوز شرعاً ولا ينبغي عقلاً ، وكل الناس فيهم الصالح ودون ذلك طرائق قدداً ـ أما أن نعتقد أن فئة من الناس يجب أن يكونوا جميعهم فضلاء وإذا أخطأ أحد منهم سحبنا هذا الخطأ عليهم جميعاً فأقل ما يقال عن ذلك أنه قلة عقل وظلم في إصدار الحُكم ، وإذا تكلمنا عن أي جنسية في هذا البلد فكثير منهم فيهم من هو على خير كبير وفيهم من هو دون ذلك وهذه هي الطبيعة البشرية في الجميع ...وأما من أخطأ فهناك شرع يحكم على خطئه وأما أن نحكم على كثير من المحسنين في جنسية ما بجريرة من أخطأ منهم فهذا أقل ما يقال فيه أنه حكم ظالم وغير عادل ..ونسأل الله للمسلمين جميعاً كل خير ...
mr.smma
من الآن فكر في قيمة الضريبة قبل قيمة السلعة !!!
علي
الله يرحمنا برحمته

أخر الأخبار

الهيئة العامة للمنافسة تطرح وظائف شاغرة لحملة شهادة الثانوية
الهيئة العامة للمنافسة تطرح وظائف شاغرة لحملة شهادة الثانوية
Time منذ 6 دقائق Views 1255
«الموارد البشرية» تُطلق خدمة الموعد الإلكتروني لمراجعي مكاتب العمل والضمان الاجتماعي
«الموارد البشرية» تُطلق خدمة الموعد الإلكتروني لمراجعي مكاتب العمل والضمان الاجتماعي
Time منذ 7 دقائق Views 1221
قشر التفاح يُساعد في إنقاص الوزن وحرق الدهون
قشر التفاح يُساعد في إنقاص الوزن وحرق الدهون
Time منذ 11 دقيقة Views 1108
القبض على شخص تورط بارتكاب جرائم سرقة أموال ومركبات
القبض على شخص تورط بارتكاب جرائم سرقة أموال ومركبات
Time منذ 14 دقيقة Views 1278
شركة طيران تعاقب راكب رفض إرتداء الكمامة
شركة طيران تعاقب راكب رفض إرتداء الكمامة
Time منذ 14 دقيقة Views 176
فريق التطوع يقيم نقاط فرز لـ 23 جامع بمنطقة الرياض
فريق التطوع يقيم نقاط فرز لـ 23 جامع بمنطقة الرياض
Time منذ 16 دقيقة Views 1309
شاهد.. اللحظات الأخيرة لمريض توفي بفيروس كورونا
شاهد.. اللحظات الأخيرة لمريض توفي بفيروس كورونا
Time منذ 17 دقيقة Views 448
قرارًا رسميًا لـ«يويفا» بتخفيف قواعد اللعب المالي النظيف
قرارًا رسميًا لـ«يويفا» بتخفيف قواعد اللعب المالي النظيف
Time منذ 23 دقيقة Views 1274
اغتصاب طفلة لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها
اغتصاب طفلة لم تتجاوز الثانية عشر من عمرها
Time منذ 31 دقيقة Views 565
نيمار يخسر قضيته أمام برشلونة ومُطالَب برد 6.7 مليون يورو
نيمار يخسر قضيته أمام برشلونة ومُطالَب برد 6.7 مليون يورو
Time منذ 33 دقيقة Views 1334