قرارًا رسميًا لـ«يويفا» بتخفيف قواعد اللعب المالي النظيف

وكالات (صدى):
قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تخفيف قواعد اللعب المالي النظيف بشكل مؤقت، مردفا بأنه لا يرغب في معاقبة الأندية في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربتها بسبب فيروس كورونا.
وأوضح "يويفا" في بيانه الرسمي، إن حسابات الأندية للعامين الماليين 2020 و2021 ستخضع للتقييم سويًا وليس بشكل منفصل، من أجل منح الأندية الوقت للتعافي من الخسائر التي عانت منها في الشهور الثلاثة الأخيرة.
وتمنع قواعد اللعب المالي النظيف الأندية من إنفاق مبالغ أكبر من الإيرادات التي تحققها، وتواجه غرامات مع إمكانية الاستبعاد من البطولات قارية في حال خرق القواعد، مثلما حدث مع مانشستر سيتي بفرض عقوبة بمنعه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لعامين، وأيضًا تشيلسي الذي تم حرمانه سابقًا من التعاقدات.