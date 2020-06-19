نيمار يخسر قضيته أمام برشلونة ومُطالَب برد 6.7 مليون يورو

وكالات (صدى):
أصدرت محكمة في برشلونة، حكمًا لصالح النادي الكتالوني ضد البرازيلي نيمار دا سيلفا، إذ سيرد مبلغ قدره 6.7 مليون يورو للنادي.
وكان اللاعب قد رفع قضية ضد برشلونة، يُطالب فيها بالحصول على مبلغ تعويض عن مكافأة التوقيع الموقعة في آخر تجديد لعقده، لكنه خسرها.
وأعلن النادي، أن الحكم القضائي رفض مطالب اللاعب بالكامل، بل وتضمن أنه يجب على اللاعب رد 6.7 مليون يورو إلى ناديه السابق.
وأردف: " نظرًا لأن اللاعب سيستأنف ضد الحكم، فسيستمر النادي في الدفاع بقوة عن مصالحه المشروعة “ .
وكان نيمار، قد رحل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.