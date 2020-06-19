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نيمار يخسر قضيته أمام برشلونة ومُطالَب برد 6.7 مليون يورو

Time منذ 33 دقيقة
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نيمار يخسر قضيته أمام برشلونة ومُطالَب برد 6.7 مليون يورو

وكالات (صدى):
أصدرت محكمة في برشلونة، حكمًا لصالح النادي الكتالوني ضد البرازيلي نيمار دا سيلفا، إذ سيرد مبلغ قدره 6.7 مليون يورو للنادي.

وكان اللاعب قد رفع قضية ضد برشلونة، يُطالب فيها بالحصول على مبلغ تعويض عن مكافأة التوقيع الموقعة في آخر تجديد لعقده، لكنه خسرها.

وأعلن النادي، أن الحكم القضائي رفض مطالب اللاعب بالكامل، بل وتضمن أنه يجب على اللاعب رد 6.7 مليون يورو إلى ناديه السابق.

وأردف: " نظرًا لأن اللاعب سيستأنف ضد الحكم، فسيستمر النادي في الدفاع بقوة عن مصالحه المشروعة “ .

وكان نيمار، قد رحل عن برشلونة في الميركاتو الصيفي 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

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أحدث التعليقات

QLQ
... خله وقف للمرحومة
QLQ
... هيا هيا اللهم تغيير التعرفة كانت مجزئة الى اربعة الان جزئين
بسيط123
بسم الله - لا تزرو وزارة وزر اخرى - وكل إنسان محاسب على نفسه - أما تقسيم الناس الى فئات وإصدار أحكام عامة ونهائية عليهم نتيجة جنسياتهم أو الوانهم أو اصولهم أو مناطقهم أو على أي أساس فئوي أو طبقي -فهذا كله لا يجوز شرعاً ولا ينبغي عقلاً ، وكل الناس فيهم الصالح ودون ذلك طرائق قدداً ـ أما أن نعتقد أن فئة من الناس يجب أن يكونوا جميعهم فضلاء وإذا أخطأ أحد منهم سحبنا هذا الخطأ عليهم جميعاً فأقل ما يقال عن ذلك أنه قلة عقل وظلم في إصدار الحُكم ، وإذا تكلمنا عن أي جنسية في هذا البلد فكثير منهم فيهم من هو على خير كبير وفيهم من هو دون ذلك وهذه هي الطبيعة البشرية في الجميع ...وأما من أخطأ فهناك شرع يحكم على خطئه وأما أن نحكم على كثير من المحسنين في جنسية ما بجريرة من أخطأ منهم فهذا أقل ما يقال فيه أنه حكم ظالم وغير عادل ..ونسأل الله للمسلمين جميعاً كل خير ...
mr.smma
من الآن فكر في قيمة الضريبة قبل قيمة السلعة !!!
علي
الله يرحمنا برحمته

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