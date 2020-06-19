بالفيديو.. خطوات تقديم طلب تنفيذ إلكترونيًا

علي القحطاني (صدى):
أوضحت وزارة العدل، كيف يتم تقديم طلب تنفيذ جديداً إلكترونياً، عبر بوابة ناجز هنــــــــــــا
دون الحاجة لزيارة محكمة التنفيذ .
وأكدت أنه يتم التوجه إلى بوابة ناجز، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار "تقديم طلب" من قائمة "التنفيذ"، ثم اختيار نوع الطلب، وتعبئة النموذج وقراءة التعهد.
وبعد ذلك يتم إدخال تفاصيل طالب التنفيذ، وإضافة منفذ ضده، ثم تعبئة بيانات المنفذ ضده ثم الضغط على إضافة، حفظ واستمرار، تعبئة بيانات السند التنفيذي، تحميل المرفقات ثم الضغط على حفظ وإرسال، يظهر رقم الطلب الخاص بك.