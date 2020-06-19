«الحزم»: استبعاد لاعبًين سعوديين خالطا مصابي كورونا

نواف السالم (صدى):
كشف المدير التنفيذي لنادي الحزم "فهد العايد " عن بعض العقبات أمام الدوري السعودي بالتزامن مع قرب استئنافه .
وأكد " العايد " استبعاد لاعبين سعوديين مخالطين لمصابي كورونا لم يكشف عن هويتهما ، فضلاً عن مخاوف استدعاء اللاعبين الأجانب بالبرازيل بعدما تحولت تلك الدولة لبؤرة وباء .
كما تساءل خلال لقائه ببرنامج «الحصاد الرياضي» على قناة «سعودي 24»،حول آلية عودة الجهاز الفني واللاعبين في ظل أزمة الطيران الحالية .
ومع ذلك فقد أكد " العايد " أن الحزم يبحث تذليل كافة العقبات حفاظاً على سمعة الحزم والدوري السعودي مؤكداً على الإمتثال لقرار "الرياضة " للإستئناف المنافسات في أغسطس المقبل.