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الشاعر زياد بن نحيت يُشعل سباقات الهجن

Time منذ ساعة
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الشاعر زياد بن نحيت يُشعل سباقات الهجن

نواف السالم (صدى):
يستعد الشاعر زياد بن نحيت، إلى المنافسة في سباق مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن وسباق ولي العهد للهجن.

وستكون مشاركة ابن نحيت، لها طابع مميز وستُضفي مزيدًا من الحماس والمنافسة القوية على سباقات الهجن.

يذكر أنه قد ترددت أنباء بأن الشاعر اشترى مؤخرًا 11 فردية شقحًا من إنتاج مغيضات من منقية أبناء عليان الطهيمي “رحمه الله” بمبلغ كبير.

وزياد بن نحيت هو شاعر معروف ونجل رجل الأعمال والشاعر حجاب بن نحيت المزيني الحربي، وقد وُلد في الرياض عام 1395 هـ الموافق عام 1975.

وحصل الشاعر على شهادة الماجستير في الإعلام الأمني، ويعمل كضابط مراسم في وزارة الدفاع، كما حصل على لقب مسابقة شاعر المليون الشعرية وعلى البيرق في عام 2009.

ولابن نحيت من الأولاد: طارق وخالد ونايف وعبدالمحسن، وكنيته أبو طارق، وله من البنات: موضي وشيماء وشيخة ونوف وسارة.

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أحدث التعليقات

QLQ
... خله وقف للمرحومة
QLQ
... هيا هيا اللهم تغيير التعرفة كانت مجزئة الى اربعة الان جزئين
بسيط123
بسم الله - لا تزرو وزارة وزر اخرى - وكل إنسان محاسب على نفسه - أما تقسيم الناس الى فئات وإصدار أحكام عامة ونهائية عليهم نتيجة جنسياتهم أو الوانهم أو اصولهم أو مناطقهم أو على أي أساس فئوي أو طبقي -فهذا كله لا يجوز شرعاً ولا ينبغي عقلاً ، وكل الناس فيهم الصالح ودون ذلك طرائق قدداً ـ أما أن نعتقد أن فئة من الناس يجب أن يكونوا جميعهم فضلاء وإذا أخطأ أحد منهم سحبنا هذا الخطأ عليهم جميعاً فأقل ما يقال عن ذلك أنه قلة عقل وظلم في إصدار الحُكم ، وإذا تكلمنا عن أي جنسية في هذا البلد فكثير منهم فيهم من هو على خير كبير وفيهم من هو دون ذلك وهذه هي الطبيعة البشرية في الجميع ...وأما من أخطأ فهناك شرع يحكم على خطئه وأما أن نحكم على كثير من المحسنين في جنسية ما بجريرة من أخطأ منهم فهذا أقل ما يقال فيه أنه حكم ظالم وغير عادل ..ونسأل الله للمسلمين جميعاً كل خير ...
mr.smma
من الآن فكر في قيمة الضريبة قبل قيمة السلعة !!!
علي
الله يرحمنا برحمته

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