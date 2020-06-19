الشاعر زياد بن نحيت يُشعل سباقات الهجن

نواف السالم (صدى):
يستعد الشاعر زياد بن نحيت، إلى المنافسة في سباق مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن وسباق ولي العهد للهجن.
وستكون مشاركة ابن نحيت، لها طابع مميز وستُضفي مزيدًا من الحماس والمنافسة القوية على سباقات الهجن.
يذكر أنه قد ترددت أنباء بأن الشاعر اشترى مؤخرًا 11 فردية شقحًا من إنتاج مغيضات من منقية أبناء عليان الطهيمي “رحمه الله” بمبلغ كبير.
وزياد بن نحيت هو شاعر معروف ونجل رجل الأعمال والشاعر حجاب بن نحيت المزيني الحربي، وقد وُلد في الرياض عام 1395 هـ الموافق عام 1975.
وحصل الشاعر على شهادة الماجستير في الإعلام الأمني، ويعمل كضابط مراسم في وزارة الدفاع، كما حصل على لقب مسابقة شاعر المليون الشعرية وعلى البيرق في عام 2009.
ولابن نحيت من الأولاد: طارق وخالد ونايف وعبدالمحسن، وكنيته أبو طارق، وله من البنات: موضي وشيماء وشيخة ونوف وسارة.