بالفيديو.. الحوثيون يقصون المواطنين والمساجد في الحديدة

فهمي محمد (صدى):
قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منازل المواطنين ومسجدًا في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وكشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، أن المليشيا الإيرانية استهدفت الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مركز مدينة التحيتا، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.
وأضافت أن الميليشيا أطلقت النار صوب منازل المواطنين مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5؛ والأسلحة القناصة.
وتابعت: " القصف والاستهداف الحوثي كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء " .
يأتي ذلك ضمن الانتهاكات والخروقات اليومية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، ما تسبب في أضرار جسيمة في منارة المسجد، وألحق أضرارًا بالغة في الجدران والنوافذ الخاصة بالمسجد.