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بالفيديو.. الحوثيون يقصون المواطنين والمساجد في الحديدة

Time منذ ساعة
Views 1905
بالفيديو.. الحوثيون يقصون المواطنين والمساجد في الحديدة

فهمي محمد (صدى):
قصفت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، منازل المواطنين ومسجدًا في مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وكشفت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، أن المليشيا الإيرانية استهدفت الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مركز مدينة التحيتا، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

وأضافت أن الميليشيا أطلقت النار صوب منازل المواطنين مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5؛ والأسلحة القناصة.

وتابعت: " القصف والاستهداف الحوثي كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء " .

يأتي ذلك ضمن الانتهاكات والخروقات اليومية للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، ما تسبب في أضرار جسيمة في منارة المسجد، وألحق أضرارًا بالغة في الجدران والنوافذ الخاصة بالمسجد.

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أحدث التعليقات

QLQ
... خله وقف للمرحومة
QLQ
... هيا هيا اللهم تغيير التعرفة كانت مجزئة الى اربعة الان جزئين
بسيط123
بسم الله - لا تزرو وزارة وزر اخرى - وكل إنسان محاسب على نفسه - أما تقسيم الناس الى فئات وإصدار أحكام عامة ونهائية عليهم نتيجة جنسياتهم أو الوانهم أو اصولهم أو مناطقهم أو على أي أساس فئوي أو طبقي -فهذا كله لا يجوز شرعاً ولا ينبغي عقلاً ، وكل الناس فيهم الصالح ودون ذلك طرائق قدداً ـ أما أن نعتقد أن فئة من الناس يجب أن يكونوا جميعهم فضلاء وإذا أخطأ أحد منهم سحبنا هذا الخطأ عليهم جميعاً فأقل ما يقال عن ذلك أنه قلة عقل وظلم في إصدار الحُكم ، وإذا تكلمنا عن أي جنسية في هذا البلد فكثير منهم فيهم من هو على خير كبير وفيهم من هو دون ذلك وهذه هي الطبيعة البشرية في الجميع ...وأما من أخطأ فهناك شرع يحكم على خطئه وأما أن نحكم على كثير من المحسنين في جنسية ما بجريرة من أخطأ منهم فهذا أقل ما يقال فيه أنه حكم ظالم وغير عادل ..ونسأل الله للمسلمين جميعاً كل خير ...
mr.smma
من الآن فكر في قيمة الضريبة قبل قيمة السلعة !!!
علي
الله يرحمنا برحمته

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