حقيقة صادمة حول الرجل الأبيض الذي أنقذه آخر أسود في المظاهرات

لندن (صدى):
كشفت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة في واقعة الرجل الأسود الذي حمل رجل أبيض في إحدى مظاهرات " حياة السود مهمة " في لندن .
وأكدت أن الرجل الأبيض "ضابط شرطة" متقاعد وكان يعمل محقق في الشرطة حتى أشهر قليلة قبل تقاعده .
وبينما كان الرجل الأبيض " برين ميل " يشارك في مظاهرة لليمين المتطرف من أجل حماية النصب التذكارية تلاحمت مظاهرته مع مظاهرة " حياة السود مهمة " .
وحاول الرجل الأسود " باتريك هاتشينسون" وهو مدرب رياضي من أصول افريقية ابعاده عن التزاحم والإصابة لكنه أصيب في رأسه فحمله على أكتافه ليخرج به بعيداً عن الزحام .
وكانت الصورة قد حققت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي لما أبرزته من الإخوة والإنسانية بغض النظر عن اللون .