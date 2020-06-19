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حقيقة صادمة حول الرجل الأبيض الذي أنقذه آخر أسود في المظاهرات

Time منذ 24 دقيقة
Views 1778
حقيقة صادمة حول الرجل الأبيض الذي أنقذه آخر أسود في المظاهرات

لندن (صدى):
كشفت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة في واقعة الرجل الأسود الذي حمل رجل أبيض في إحدى مظاهرات " حياة السود مهمة " في لندن .

وأكدت أن الرجل الأبيض "ضابط شرطة" متقاعد وكان يعمل محقق في الشرطة حتى أشهر قليلة قبل تقاعده .

وبينما كان الرجل الأبيض " برين ميل " يشارك في مظاهرة لليمين المتطرف من أجل حماية النصب التذكارية تلاحمت مظاهرته مع مظاهرة " حياة السود مهمة " .

وحاول الرجل الأسود " باتريك هاتشينسون" وهو مدرب رياضي من أصول افريقية ابعاده عن التزاحم والإصابة لكنه أصيب في رأسه فحمله على أكتافه ليخرج به بعيداً عن الزحام .

وكانت الصورة قد حققت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي لما أبرزته من الإخوة والإنسانية بغض النظر عن اللون .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ولكي بالمثل يالغاليه❤ تري النت مريض الظاهر عنده كرونا😜😹تتآخر الردود وذبحني😩
واضح*** وصريح***
1000 مبروووووووووك.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه❤😊 اكيد تجدح بهم ههههههه تريها نفس طرحهم او رماهم على الارض بعلمك اذا ماقد نمتي فديتك هاي الشيبان هون عم يقولو هيك وانا لقطتها😜😊😹😹
واضح*** وصريح***
طيب.

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