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شقيقة رونالدو توجه رسالة دعم له وترد على الإنتقادات الموجهة إليه

Time منذ 29 دقيقة
Views 1363
شقيقة رونالدو توجه رسالة دعم له وترد على الإنتقادات الموجهة إليه

وكالات (صدى):
وجهت شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة دعم لشقيقها عبر حسابها ، كما ردت على جميع الإنتقادات التي وجهت إليه بعد خسارة فريقه يوفنتوس أمام نابولي في مباراة نهاية كأس إيطاليا لكرة القدم مساء الاربعاء بعد تعادل سلبي.

وقالت إلما عبر حسابها "إنستغرام" في رسالة دعم لشقيقها تنتقد فيها ضمنيا الطريقة التي لعب فيها فريق المدرب ماوريسيو ساري؛ إذ أرفقت العديد من صور رونالدو بالقول: "ماذا يمكنك أن تفعل؟ هذا كل شيء ولهذا السبب فلن تصنع المعجزات بمفردك".

وتابعت :"لا أستطيع أن أفهم طريقة اللعب التي لعب بها الفريق، وعلى أي حال لا يمكنك فعل أكثر مما قمت به" وتعد هذة هي المرة الأولى التي يخسر فيها رونالدو نهائيين متتاليين

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أحدث التعليقات

ابن حزم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ولكي بالمثل يالغاليه❤ تري النت مريض الظاهر عنده كرونا😜😹تتآخر الردود وذبحني😩
واضح*** وصريح***
1000 مبروووووووووك.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه❤😊 اكيد تجدح بهم ههههههه تريها نفس طرحهم او رماهم على الارض بعلمك اذا ماقد نمتي فديتك هاي الشيبان هون عم يقولو هيك وانا لقطتها😜😊😹😹
واضح*** وصريح***
طيب.

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