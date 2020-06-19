شقيقة رونالدو توجه رسالة دعم له وترد على الإنتقادات الموجهة إليه

وكالات (صدى):
وجهت شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة دعم لشقيقها عبر حسابها ، كما ردت على جميع الإنتقادات التي وجهت إليه بعد خسارة فريقه يوفنتوس أمام نابولي في مباراة نهاية كأس إيطاليا لكرة القدم مساء الاربعاء بعد تعادل سلبي.
وقالت إلما عبر حسابها "إنستغرام" في رسالة دعم لشقيقها تنتقد فيها ضمنيا الطريقة التي لعب فيها فريق المدرب ماوريسيو ساري؛ إذ أرفقت العديد من صور رونالدو بالقول: "ماذا يمكنك أن تفعل؟ هذا كل شيء ولهذا السبب فلن تصنع المعجزات بمفردك".
وتابعت :"لا أستطيع أن أفهم طريقة اللعب التي لعب بها الفريق، وعلى أي حال لا يمكنك فعل أكثر مما قمت به" وتعد هذة هي المرة الأولى التي يخسر فيها رونالدو نهائيين متتاليين