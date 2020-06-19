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وزير الموارد البشرية يعلق على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن ويكشف مزاياه

Time منذ ساعة
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وزير الموارد البشرية يعلق على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن ويكشف مزاياه

الرياض (صدى):
أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد – حفظهما الله – لصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن .

وأكد "الراجحي " أنه يمثل عمل مشترك لعدد من الجهات الحكومية منها الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ، حيث يهدف لوضع إطار عام موحد للتصنيف المهني في القطاعين العام والخاص ، وتوحيد هيكلة المهن ، وتسهيل مراجعة البيانات .

وأشار أن التصنيف متوائم مع التصنيف الدولي الموحد للمهن لمنظمة العمل الدولية مما يسهل التعامل مع مختلف القطاعات في الإحصائيات والمسميات .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ولكي بالمثل يالغاليه❤ تري النت مريض الظاهر عنده كرونا😜😹تتآخر الردود وذبحني😩
واضح*** وصريح***
1000 مبروووووووووك.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه❤😊 اكيد تجدح بهم ههههههه تريها نفس طرحهم او رماهم على الارض بعلمك اذا ماقد نمتي فديتك هاي الشيبان هون عم يقولو هيك وانا لقطتها😜😊😹😹
واضح*** وصريح***
طيب.

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