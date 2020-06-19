وزير الموارد البشرية يعلق على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن ويكشف مزاياه

الرياض (صدى):
أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد – حفظهما الله – لصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن .
وأكد "الراجحي " أنه يمثل عمل مشترك لعدد من الجهات الحكومية منها الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ، حيث يهدف لوضع إطار عام موحد للتصنيف المهني في القطاعين العام والخاص ، وتوحيد هيكلة المهن ، وتسهيل مراجعة البيانات .
وأشار أن التصنيف متوائم مع التصنيف الدولي الموحد للمهن لمنظمة العمل الدولية مما يسهل التعامل مع مختلف القطاعات في الإحصائيات والمسميات .