بالفيديو.. تعرف على قصة بناء مكتب البرقيات

الرياض (صدى):
وثق حساب دارة الملك عبدالعزيز عبر مقطع فيديو قصة بناء مكتب البرقيات، الذي بني أول برج له عام 1350هـ 1921مـ ويقع بحي جبرة في مدينة الرياض، كما كشف الفيديو سبب رفض التجار بيع السكر والشاي للعاملين به.
وأظهر المقطع الذي نشرته الدارة عبر حسابها "تويتر" أحد الموظفين السابقين في البرقيات ويدعى سعد بن ناصر قعود، الذي قال أن البرقيات كانت لها أهمية كبيرة عند الملك عبدالعزيز، وكان أهم ما يقومون به رصد هلال رمضان والعيدين.
وقال قعود أن التجار كانوا يرفضون بيع السكر والشاي للعاملين في البرقيات وكانوا يقولون عنهم إنهم سحرة، ما جعل أمير الرياض يرسل لهم أحد الخويا ليساعدهم في هذه المشكلة.