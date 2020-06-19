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بالفيديو.. تعرف على قصة بناء مكتب البرقيات

Time منذ ساعة
Views 1481
بالفيديو.. تعرف على قصة بناء مكتب البرقيات

الرياض (صدى):
وثق حساب دارة الملك عبدالعزيز عبر مقطع فيديو قصة بناء مكتب البرقيات، الذي بني أول برج له عام 1350هـ 1921مـ ويقع بحي جبرة في مدينة الرياض، كما كشف الفيديو سبب رفض التجار بيع السكر والشاي للعاملين به.

وأظهر المقطع الذي نشرته الدارة عبر حسابها "تويتر" أحد الموظفين السابقين في البرقيات ويدعى سعد بن ناصر قعود، الذي قال أن البرقيات كانت لها أهمية كبيرة عند الملك عبدالعزيز، وكان أهم ما يقومون به رصد هلال رمضان والعيدين.

وقال قعود أن التجار كانوا يرفضون بيع السكر والشاي للعاملين في البرقيات وكانوا يقولون عنهم إنهم سحرة، ما جعل أمير الرياض يرسل لهم أحد الخويا ليساعدهم في هذه المشكلة.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ولكي بالمثل يالغاليه❤ تري النت مريض الظاهر عنده كرونا😜😹تتآخر الردود وذبحني😩
واضح*** وصريح***
1000 مبروووووووووك.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه❤😊 اكيد تجدح بهم ههههههه تريها نفس طرحهم او رماهم على الارض بعلمك اذا ماقد نمتي فديتك هاي الشيبان هون عم يقولو هيك وانا لقطتها😜😊😹😹
واضح*** وصريح***
طيب.

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