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ترامب يلمح برفع السرية عن الطائرة مجهولة الهوية

Time منذ ساعة
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ترامب يلمح برفع السرية عن الطائرة مجهولة الهوية

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملمحا بالكشف عن مواد سرية حول الطائرة المجهولة الهوية، بأنه سيفكر بالأمر قبل أن يكشف عنها .

وأوضح ترامب في مقابلة مع ابنه الأصغر، بأن الكثيرون يسألون عن وجود الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، مردفا بأن الأمر مثير للغاية ، فسأله ابنه عما إذا كان مستعدًا لرفع السرية عن الأجسام الطائرة المجهولة الهوية و”حادثة روزويل”. فأجاب ترامب: “علي أن أفكر في الأمر”.

ويذكر أن “حادثة روزويل”،، حدثت في 4 يوليو تموز 1947 ، في ولاية نيو مكسيكو. سقط منطاد على الأرض، يستخدم لتسجيل موجات صوتية من التجارب النووية السوفيتية. أخفى الجيش حطام المنطاد وصمت عن الحادث لفترة طويلة، لأن المشروع نفسه كان سريًا.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ولكي بالمثل يالغاليه❤ تري النت مريض الظاهر عنده كرونا😜😹تتآخر الردود وذبحني😩
واضح*** وصريح***
1000 مبروووووووووك.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه❤😊 اكيد تجدح بهم ههههههه تريها نفس طرحهم او رماهم على الارض بعلمك اذا ماقد نمتي فديتك هاي الشيبان هون عم يقولو هيك وانا لقطتها😜😊😹😹
واضح*** وصريح***
طيب.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه Хорошая шутка

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