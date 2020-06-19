ترامب يلمح برفع السرية عن الطائرة مجهولة الهوية

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملمحا بالكشف عن مواد سرية حول الطائرة المجهولة الهوية، بأنه سيفكر بالأمر قبل أن يكشف عنها .
وأوضح ترامب في مقابلة مع ابنه الأصغر، بأن الكثيرون يسألون عن وجود الأجسام الطائرة المجهولة الهوية، مردفا بأن الأمر مثير للغاية ، فسأله ابنه عما إذا كان مستعدًا لرفع السرية عن الأجسام الطائرة المجهولة الهوية و”حادثة روزويل”. فأجاب ترامب: “علي أن أفكر في الأمر”.
ويذكر أن “حادثة روزويل”،، حدثت في 4 يوليو تموز 1947 ، في ولاية نيو مكسيكو. سقط منطاد على الأرض، يستخدم لتسجيل موجات صوتية من التجارب النووية السوفيتية. أخفى الجيش حطام المنطاد وصمت عن الحادث لفترة طويلة، لأن المشروع نفسه كان سريًا.