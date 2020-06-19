تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
منذ 6 دقائق
1139
تبوك (صدى):
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك و محافظات المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
العصيمي
فعلا من الصوره نستبشر بخير للبلاد والعباد بإذن الله ونعجر عن وصف جمال هاذي الصوره ولا نقول إلا حفظكم الله جميعا كاخوان واحفاد مؤسس وحفظ الله والدنا جميعا خادم الحرمين الشريفين
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ..
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كان قطيتو له حق الغدى بعد😂😂
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحم ابي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابوبدر
طول عمره يمغط بهالاكل وجاي باخر عمره يقول صحي وضار. كم له وهو دكتور. اتحدى اذا هو ملتزم بالاكل الصحي. كله كلام ابن عم حديث. 😏
أخر الأخبار
ترامب يلمح برفع السرية عن الطائرة مجهولة الهوية
منذ دقيقتين
1116
إنقاذ حياة طفل بعد ولادته بالشهر السادس داخل سيارة بالمدينة المنورة
منذ دقيقتين
1080
رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
منذ 6 دقائق
1139
بالفيديو.. مشاهد رائعة لأحد مناسبات الزواج في جنوب المملكة عام 1404 هـ
منذ 7 دقائق
1323
خالد النمر: النساء أكثر عرضة لـ7 تداعيات عضوية للضغط النفسي
منذ 21 دقيقة
1220
«الخضيري» يحذر من طرق شائعة لطهي الطعام تسبب أمراض خطيرة
منذ 22 دقيقة
1516
فيديو مؤثر لبيع منزل «عبد الملك الهبدان» بعد وفاة والدته
منذ 23 دقيقة
752
«الدفاع المدني» يحذر من أمطار رعدية وسيول بعسير اليوم
منذ 29 دقيقة
1412
خضيرة مهدد بالتغيب عن يوفنتوس حتى آخر الموسم
منذ 32 دقيقة
1316
صورة نادرة لحشود المصلين بعد صلاة الجمعة بالجامع الكبير بالرياض عام 1931 هـ
منذ 33 دقيقة
1631