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رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

Time منذ 6 دقائق
Views 1139
رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تبوك (صدى):
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك و محافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً .

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أحدث التعليقات

العصيمي
فعلا من الصوره نستبشر بخير للبلاد والعباد بإذن الله ونعجر عن وصف جمال هاذي الصوره ولا نقول إلا حفظكم الله جميعا كاخوان واحفاد مؤسس وحفظ الله والدنا جميعا خادم الحرمين الشريفين
واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كان قطيتو له حق الغدى بعد😂😂
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحم ابي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابوبدر
طول عمره يمغط بهالاكل وجاي باخر عمره يقول صحي وضار. كم له وهو دكتور. اتحدى اذا هو ملتزم بالاكل الصحي. كله كلام ابن عم حديث. 😏

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