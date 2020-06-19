تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
النادي الأهلي يقترب من إختطاف بلهندة
منذ ساعة
1822
1
ماجد محمد (صدى):
إقترب نادي الأهلي من إختطاف اللاعب المغربي يوسف بلهندة لاعب جالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويذكر أن اللاعب دخل حسابات أكثر من نادٍ وعلى رأسهم الهلال و النصر.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ولكي بالمثل يالغاليه❤ تري النت مريض الظاهر عنده كرونا😜😹تتآخر الردود وذبحني😩
واضح*** وصريح***
1000 مبروووووووووك.
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هههههه❤😊 اكيد تجدح بهم ههههههه تريها نفس طرحهم او رماهم على الارض بعلمك اذا ماقد نمتي فديتك هاي الشيبان هون عم يقولو هيك وانا لقطتها😜😊😹😹
واضح*** وصريح***
طيب.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههه Хорошая шутка
أخر الأخبار
تشديد الإجراءات الإحترازية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
منذ 3 دقائق
1121
القبض على مستدرج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء بمكة
منذ 5 دقائق
1276
الإتحاد في سبيله للتفاوض مع اللاعب عبدالرحمن البركة
منذ 9 دقائق
1273
أصوات تصدر من سيارتك لا تقلق عند سماعها
منذ 10 دقائق
1177
«الأرصاد» تنبه من سحب رعدية ممطرة على الباحة
منذ 17 دقيقة
1272
حقيقة صادمة حول الرجل الأبيض الذي أنقذه آخر أسود في المظاهرات
منذ 23 دقيقة
1765
شقيقة رونالدو توجه رسالة دعم له وترد على الإنتقادات الموجهة إليه
منذ 29 دقيقة
1357
«المرور» توضح مدى إمكانية صدور تصريح قيادة للفتيات في عمر 17 سنة
منذ 35 دقيقة
1461
المشجع الهلالي الوفي «حماده» في ذمة الله
منذ 37 دقيقة
2786
القبض على شخصين تورطا بالسطو على صيدلية ومركز تجاري وسرقة 13 الف ريال
منذ 41 دقيقة
1473