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تعرف على طرق حماية هاتفك من الإختراق

Time منذ ساعة
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تعرف على طرق حماية هاتفك من الإختراق

وكالات (صدى):
كشف متخصص في أمن المعلومات طرق تجنب إختراق الهواتف الذكية، حيث يمكن للهاكرز إختراقها بالبرمجيات والتطبيقات الحديثة، بأن أهم سبل الحماية التدقيق فى المعلومات التي يطلبها التطبيق ، أثناء تثيبته.

وذكر المختص بأن أهم التطبيقات التي يجب الحرص منها والتدقيق تلك التي تطلب الوصول إلى بيانات الرسائل النصية ، التي تمكن المخترقين من الوصول إلى البانات الشخصية.

وتابع المختص، أن خطورة وصول "الهاكرز" إلى بيانات الرسائل النصية تتمثل في إمكانية وصولهم إلى مراسلات صاحب الهاتف مع المصارف، والحصول على الأرقام السرية المتعلقة بإتمام عملياته المصرفية، فيما نصح ، بتحميل التطبيقات من مصادر معروفة وموثوقة، وعدم السماح لجميع التطبيقات بالوصول إلى بيانات الموقع الجغرافي للهاتف، وبيانات الكاميرا والتسجيلات الصوتية.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كان قطيتو له حق الغدى بعد😂😂
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحم ابي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابوبدر
طول عمره يمغط بهالاكل وجاي باخر عمره يقول صحي وضار. كم له وهو دكتور. اتحدى اذا هو ملتزم بالاكل الصحي. كله كلام ابن عم حديث. 😏
واضح*** وصريح***
يجيبونك الرياجيل بطرايقهم،وليس بحركات فلم كرتون إاللي انت تعرفها،((Tom & Jerry))..

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