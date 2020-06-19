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موقف الورثة حال توكيل أحدهم بالتصرف في مال المتوفي

Time منذ ساعة
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موقف الورثة حال توكيل أحدهم بالتصرف في مال المتوفي

نايف السالم (صدى):
تعتبر قضية توكيل أحد الورثة بمال المتوفي من أبرز القضايا الشائعة التي تثير المخاوف حول ضياع حقوق باقي الورثة .

ووفقاً للقواعد النظامية بالمملكة إذا توفي الأب على سبيل المثال وكان أحد الأبناء لديه توكيل بالتصرف في ماله فيجب التفاهم والإتفاق أولاً فيما بينهم عن حدود التصرف في المال الذي آل للجميع .

وفي حال عدم الإتفاق وخشى باقي الورثة من ضياع حقوقهم فيمكن تواصل أحدهم مع مؤسسة النقد إلكترونياً وإرفاق شهادة الوفاة ، وعليه طلب تجميد الحسابات ، وكذلك التواصل مع هيئة السوق المالية وطلب تجميد الأسهم إن كان المتوفي من المستثمرين في "تداول " .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كان قطيتو له حق الغدى بعد😂😂
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحم ابي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابوبدر
طول عمره يمغط بهالاكل وجاي باخر عمره يقول صحي وضار. كم له وهو دكتور. اتحدى اذا هو ملتزم بالاكل الصحي. كله كلام ابن عم حديث. 😏
واضح*** وصريح***
يجيبونك الرياجيل بطرايقهم،وليس بحركات فلم كرتون إاللي انت تعرفها،((Tom & Jerry))..

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