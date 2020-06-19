نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

جماهير اليوفنتوس تطرد «ساري»

Time منذ ساعة
Views 1593
جماهير اليوفنتوس تطرد «ساري»

وكالات (صدى):
يواجه الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس أزمة طاحنة بعد خسارة فريقة أمام نابولي ومطالب الجماهير برحيله عن تدريب الفريق في أسرع وقت .

ودشنت الجماهير الغاضبة حملة على "تويتر " بعنوان " ساري ارحل " بعدما صدمهم بضياع اللقب لثاني مرة تحت قياته عقب خسارة كأس السوبر الإيطالي في ديسمبر الماضي .

ورأت الجماهير أن "ساري " وراء ضعف مستوى الفريق وخططه التكتيكية والجو المربك بين اللاعبين ، بينما لازالت الفرصة موجودة في السباق بدوري أبطال أوروبا رغم صعوبتها ، في حال تم رحيله .

وكان نابولي قد فاز على يوفنتوس بـ4 أهداف مقابل هدفين بضربات ترجيح في صدمة كبيرة للفريق والجمهور .

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كان قطيتو له حق الغدى بعد😂😂
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحم ابي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابوبدر
طول عمره يمغط بهالاكل وجاي باخر عمره يقول صحي وضار. كم له وهو دكتور. اتحدى اذا هو ملتزم بالاكل الصحي. كله كلام ابن عم حديث. 😏
واضح*** وصريح***
يجيبونك الرياجيل بطرايقهم،وليس بحركات فلم كرتون إاللي انت تعرفها،((Tom & Jerry))..

أخر الأخبار

ترامب يلمح برفع السرية عن الطائرة مجهولة الهوية
ترامب يلمح برفع السرية عن الطائرة مجهولة الهوية
Time منذ دقيقة Views 1082
إنقاذ حياة طفل بعد ولادته بالشهر السادس داخل سيارة بالمدينة المنورة
إنقاذ حياة طفل بعد ولادته بالشهر السادس داخل سيارة بالمدينة المنورة
Time منذ دقيقتين Views 1052
رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
Time منذ 5 دقائق Views 1126
بالفيديو.. مشاهد رائعة لأحد مناسبات الزواج في جنوب المملكة عام 1404 هـ
بالفيديو.. مشاهد رائعة لأحد مناسبات الزواج في جنوب المملكة عام 1404 هـ
Time منذ 6 دقائق Views 1273
خالد النمر: النساء أكثر عرضة لـ7 تداعيات عضوية للضغط النفسي
خالد النمر: النساء أكثر عرضة لـ7 تداعيات عضوية للضغط النفسي
Time منذ 21 دقيقة Views 1220
«الخضيري» يحذر من طرق شائعة لطهي الطعام تسبب أمراض خطيرة
«الخضيري» يحذر من طرق شائعة لطهي الطعام تسبب أمراض خطيرة
Time منذ 21 دقيقة Views 1504
فيديو مؤثر لبيع منزل «عبد الملك الهبدان» بعد وفاة والدته
فيديو مؤثر لبيع منزل «عبد الملك الهبدان» بعد وفاة والدته
Time منذ 22 دقيقة Views 700
«الدفاع المدني» يحذر من أمطار رعدية وسيول بعسير اليوم
«الدفاع المدني» يحذر من أمطار رعدية وسيول بعسير اليوم
Time منذ 28 دقيقة Views 1410
خضيرة مهدد بالتغيب عن يوفنتوس حتى آخر الموسم
خضيرة مهدد بالتغيب عن يوفنتوس حتى آخر الموسم
Time منذ 31 دقيقة Views 1310
صورة نادرة لحشود المصلين بعد صلاة الجمعة بالجامع الكبير بالرياض عام 1931 هـ
صورة نادرة لحشود المصلين بعد صلاة الجمعة بالجامع الكبير بالرياض عام 1931 هـ
Time منذ 33 دقيقة Views 1623