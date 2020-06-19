جماهير اليوفنتوس تطرد «ساري»

وكالات (صدى):
يواجه الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس أزمة طاحنة بعد خسارة فريقة أمام نابولي ومطالب الجماهير برحيله عن تدريب الفريق في أسرع وقت .
ودشنت الجماهير الغاضبة حملة على "تويتر " بعنوان " ساري ارحل " بعدما صدمهم بضياع اللقب لثاني مرة تحت قياته عقب خسارة كأس السوبر الإيطالي في ديسمبر الماضي .
ورأت الجماهير أن "ساري " وراء ضعف مستوى الفريق وخططه التكتيكية والجو المربك بين اللاعبين ، بينما لازالت الفرصة موجودة في السباق بدوري أبطال أوروبا رغم صعوبتها ، في حال تم رحيله .
وكان نابولي قد فاز على يوفنتوس بـ4 أهداف مقابل هدفين بضربات ترجيح في صدمة كبيرة للفريق والجمهور .