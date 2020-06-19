بالفيديو.. عمرو موسى: تركيا أكبر تهديد للدول العربية

القاهرة (صدى):
أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدولة العربية الأسبق ووزير الخارجية المصري الأسبق أن إيران وتركيا أخطر ما يواجه العالم العربي في العصر الحديث وأنهما أهم عوامل التخريب العربي بجانب عدم توحد موقف الدول العربية .
وذكر "موسى " مقال حد المحللين السياسيين في إيران والذي كشف النفوذ الإيراني في دول عربية كيف لا يمكن إتخاذ قرار إلا بإذنها وكان بعنوان " النفوذ اليرني في عواصم اربعة " .
واعتبر "موسى " أن تركيا أشد خطراًمن إيران مشيراً إلى تواجدها العسكري والسياسي في نفس الوقت بأكثر من دولة ، حيث شنت غارات جوية شمال العراق بينما تتواجد قواتها برياً في شمال سوريا ، وتتواجد في ليبيا بحرياً وجوياًومن خلال المرتزقة والميلشيات .
وحذر " موسى " من الخطر التركي على المنطقة ومحاولة فرض نفوذها في أكثر من دولة ، مطالباً بضرورة توحيد الموقف العربي .