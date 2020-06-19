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بالفيديو.. عمرو موسى: تركيا أكبر تهديد للدول العربية

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. عمرو موسى: تركيا أكبر تهديد للدول العربية

القاهرة (صدى):
أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدولة العربية الأسبق ووزير الخارجية المصري الأسبق أن إيران وتركيا أخطر ما يواجه العالم العربي في العصر الحديث وأنهما أهم عوامل التخريب العربي بجانب عدم توحد موقف الدول العربية .

وذكر "موسى " مقال حد المحللين السياسيين في إيران والذي كشف النفوذ الإيراني في دول عربية كيف لا يمكن إتخاذ قرار إلا بإذنها وكان بعنوان " النفوذ اليرني في عواصم اربعة " .

واعتبر "موسى " أن تركيا أشد خطراًمن إيران مشيراً إلى تواجدها العسكري والسياسي في نفس الوقت بأكثر من دولة ، حيث شنت غارات جوية شمال العراق بينما تتواجد قواتها برياً في شمال سوريا ، وتتواجد في ليبيا بحرياً وجوياًومن خلال المرتزقة والميلشيات .

وحذر " موسى " من الخطر التركي على المنطقة ومحاولة فرض نفوذها في أكثر من دولة ، مطالباً بضرورة توحيد الموقف العربي .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كان قطيتو له حق الغدى بعد😂😂
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحم ابي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابوبدر
طول عمره يمغط بهالاكل وجاي باخر عمره يقول صحي وضار. كم له وهو دكتور. اتحدى اذا هو ملتزم بالاكل الصحي. كله كلام ابن عم حديث. 😏
واضح*** وصريح***
يجيبونك الرياجيل بطرايقهم،وليس بحركات فلم كرتون إاللي انت تعرفها،((Tom & Jerry))..

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