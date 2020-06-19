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المملكة تدعم استقرار السوق بخفض صادرات نفط يوليو

Time منذ ساعة
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المملكة تدعم استقرار السوق بخفض صادرات نفط يوليو

الرياض (صدى):
قررت المملكة خفض صادرات النفط لشهر يوليو المقبل لسبع مصاف في آسيا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40 % ، وذلك تطبيقاً لقرارات أوبك بلس الرامية لتحقيق التوزان في سوق النفط العالمي .

وأشار مسؤلو تلك المصافي الواقعة في كوريا الجنوبية واليابان إلى جهود الرياض التي تدير سوق النفط في ظروف استثنائية يمر بها الإقتصاد العالمي لتحقيق الإستقرار .

كما خفضت المملكة إنتاجها النفطي طواعيةً في يونيو الجاري لدعم اتفاقية خفض الإنتاج المشترك في تحالف أوبك+ ، ليصل إجمالي الإنتاج اليومي 7.492 مليون برميل في اليوم بخفض إجمالي بقدرة 4.7 ملايين برميل يومياً.

وكان تحالف أوبك+ قد وافق على تمديد التخفيضات بقدرة 9,7 ملايين برميل في اليوم لمدة شهر واحد ليوليو المقبل للمساعدة في دعم انتعاش السوق .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كان قطيتو له حق الغدى بعد😂😂
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحم ابي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابوبدر
طول عمره يمغط بهالاكل وجاي باخر عمره يقول صحي وضار. كم له وهو دكتور. اتحدى اذا هو ملتزم بالاكل الصحي. كله كلام ابن عم حديث. 😏
واضح*** وصريح***
يجيبونك الرياجيل بطرايقهم،وليس بحركات فلم كرتون إاللي انت تعرفها،((Tom & Jerry))..

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