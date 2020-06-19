المملكة تدعم استقرار السوق بخفض صادرات نفط يوليو

الرياض (صدى):
قررت المملكة خفض صادرات النفط لشهر يوليو المقبل لسبع مصاف في آسيا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 40 % ، وذلك تطبيقاً لقرارات أوبك بلس الرامية لتحقيق التوزان في سوق النفط العالمي .
وأشار مسؤلو تلك المصافي الواقعة في كوريا الجنوبية واليابان إلى جهود الرياض التي تدير سوق النفط في ظروف استثنائية يمر بها الإقتصاد العالمي لتحقيق الإستقرار .
كما خفضت المملكة إنتاجها النفطي طواعيةً في يونيو الجاري لدعم اتفاقية خفض الإنتاج المشترك في تحالف أوبك+ ، ليصل إجمالي الإنتاج اليومي 7.492 مليون برميل في اليوم بخفض إجمالي بقدرة 4.7 ملايين برميل يومياً.
وكان تحالف أوبك+ قد وافق على تمديد التخفيضات بقدرة 9,7 ملايين برميل في اليوم لمدة شهر واحد ليوليو المقبل للمساعدة في دعم انتعاش السوق .