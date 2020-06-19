ضوابط الطلاق والخلع في التقاضي الإلكتروني

الرياض (صدى):
وافقت وزارة العدل على الإدلاء بالشهادة وآداء اليمين والتلفظ بالطلاق والخلع عن بُعد وذلك ضمن مشروع التقاضي الإلكتروني لتسهيل خدمات المحاكم أمام المواطنين في هذه الظروف .
واشترطت " العدل " ضوابط محددة لقبول الشهادة واليمين ووقوع الطلاق أو الخلع عن بُعد واعتباره صحيحاً ، وهي كالتالي:
1- أن تكون الشهادة واليمين واستجواب الشهود في غير الحدود وقضايا القصاص .
2- التأكد من هوية الشهود وعدم وجود من يؤثر عليهم وإذا لاحظت الدائرة غير ذلك لا يُعتد بالشهادة .
3- أن يكون نظر الشاهد أو مؤدي اليمين بإتجاه عدسة الكاميرا وعدم التحدث من أي شخص لحين انتهاء الجلسة .
4- يجب على الدائرة أن تتثبت من عدم وجود مؤثرات على الشاهد أوالمؤدي أو المتلفظ بالخلع أو الطلاق .
5- توثيق الشهادة واليمين والطلاق والخلع بمحضر كتابي ولا يتم اعتماده إلا بعد مصادقة الشاهد أو الحالف.