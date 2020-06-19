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ضوابط الطلاق والخلع في التقاضي الإلكتروني

Time منذ ساعتين
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ضوابط الطلاق والخلع في التقاضي الإلكتروني

الرياض (صدى):
وافقت وزارة العدل على الإدلاء بالشهادة وآداء اليمين والتلفظ بالطلاق والخلع عن بُعد وذلك ضمن مشروع التقاضي الإلكتروني لتسهيل خدمات المحاكم أمام المواطنين في هذه الظروف .

واشترطت " العدل " ضوابط محددة لقبول الشهادة واليمين ووقوع الطلاق أو الخلع عن بُعد واعتباره صحيحاً ، وهي كالتالي:

1- أن تكون الشهادة واليمين واستجواب الشهود في غير الحدود وقضايا القصاص .

2- التأكد من هوية الشهود وعدم وجود من يؤثر عليهم وإذا لاحظت الدائرة غير ذلك لا يُعتد بالشهادة .

3- أن يكون نظر الشاهد أو مؤدي اليمين بإتجاه عدسة الكاميرا وعدم التحدث من أي شخص لحين انتهاء الجلسة .

4- يجب على الدائرة أن تتثبت من عدم وجود مؤثرات على الشاهد أوالمؤدي أو المتلفظ بالخلع أو الطلاق .

5- توثيق الشهادة واليمين والطلاق والخلع بمحضر كتابي ولا يتم اعتماده إلا بعد مصادقة الشاهد أو الحالف.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كان قطيتو له حق الغدى بعد😂😂
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحم ابي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابوبدر
طول عمره يمغط بهالاكل وجاي باخر عمره يقول صحي وضار. كم له وهو دكتور. اتحدى اذا هو ملتزم بالاكل الصحي. كله كلام ابن عم حديث. 😏
واضح*** وصريح***
يجيبونك الرياجيل بطرايقهم،وليس بحركات فلم كرتون إاللي انت تعرفها،((Tom & Jerry))..

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