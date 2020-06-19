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غرفة المدينة تطرح 33 وظيفة شاغرة للجنسين

Time منذ ساعتين
Views 1753
غرفة المدينة تطرح 33 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة 33 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص للرجال والنساء للعمل في الرياض والمدينة المنورة.

وأوضحت الغرفة بأن الوظائف تحت مسمى وظيفي "مطور موقع ويب وتطبيقات- مصمم مبدع- مدربة معهد- مدرب معهد- مبيعات واستقبال عملاء- مسؤول إدارة مواقع التواصل والتسويق الإلكتروني- مطور أعمال في مجال الفعاليات".

وإشترطت الغرفة للحصول على الوظيفة بأن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على المؤهل المطلوب حسب شروط كل وظيفة وإجادة اللغة الإنجليزية.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم إضغط الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كان قطيتو له حق الغدى بعد😂😂
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحم ابي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابوبدر
طول عمره يمغط بهالاكل وجاي باخر عمره يقول صحي وضار. كم له وهو دكتور. اتحدى اذا هو ملتزم بالاكل الصحي. كله كلام ابن عم حديث. 😏
واضح*** وصريح***
يجيبونك الرياجيل بطرايقهم،وليس بحركات فلم كرتون إاللي انت تعرفها،((Tom & Jerry))..

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