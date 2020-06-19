غرفة المدينة تطرح 33 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة 33 وظيفة شاغرة في القطاع الخاص للرجال والنساء للعمل في الرياض والمدينة المنورة.
وأوضحت الغرفة بأن الوظائف تحت مسمى وظيفي "مطور موقع ويب وتطبيقات- مصمم مبدع- مدربة معهد- مدرب معهد- مبيعات واستقبال عملاء- مسؤول إدارة مواقع التواصل والتسويق الإلكتروني- مطور أعمال في مجال الفعاليات".
وإشترطت الغرفة للحصول على الوظيفة بأن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على المؤهل المطلوب حسب شروط كل وظيفة وإجادة اللغة الإنجليزية.
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