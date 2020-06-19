نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «مكافحة الفساد» تتوعد المتورطين في سرقة المال العام المخصص لمواجهة كورونا

Time منذ دقيقتين
Views 1104
بالفيديو.. «مكافحة الفساد» تتوعد المتورطين في سرقة المال العام المخصص لمواجهة كورونا

الرياض (صدى):
صرح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين بعدم التهاون في تطبيق العقوبات على كل من ثبت تورطه في فساد مالي مستغلاً إنفاق الدولة على مكافحة الجائحة .

وأكد "الحسين " في مداخلة هاتفية بقناة "الإخبارية " تعاون عدة جهات بالدولة للكشف عن المتورطين منها رئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية وشرطة منطقة الرياض وغيرها من الجهات بجانب بلاغات المواطنين وآليات الهيئة كتحليل البيانات وبرامج التحقق وغيرها .

ووجه "الحسين " رسالة لكل من تسول له نفسه سرقة المال العام بأنه لن يفلت من العقاب ، في ظل جهود الدولة الكبيرة لمواجهة كورونا .

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد أعلنت عن 127 قضية فساد مالي خلال شهر شوال تتعلق بإستغلال المال العام المخصص لمواجهة الأزمة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
من بعد ٢٤نوفمبر وقتل عبارة العالنيه صعبه قويه تخبط نادي واعلام وجماهير القواطي ماتدري ايش يبغون مره اوراوا فريق ضعيف طيب ليه مافزت على السد الي هو اضعف مره الهلال اخذها بخشم ريال طيب ليه ماخذتوها وانتم تتفاخرون برجال الشرف وين ملف الترشيحي حقكم حق العالميه ههههه انتهت الاعذار مابقي غير الاسيويه صعبه قويه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كرموهم على الأرض وكثر خيركم😂
. راعــي الـددســـن .
صَح إلسانك يخوي ابو عمار .👍. . مالـــه إلا ألأجـــرب .⚔️.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
منشغل باالجوال
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان

أخر الأخبار

بحث طبي: أعراض كورونا «الطفيفة» تعني مناعة أقل ضد الفيروس
بحث طبي: أعراض كورونا «الطفيفة» تعني مناعة أقل ضد الفيروس
Time منذ 45 ثانية Views 1036
بالفيديو.. «مكافحة الفساد» تتوعد المتورطين في سرقة المال العام المخصص لمواجهة كورونا
بالفيديو.. «مكافحة الفساد» تتوعد المتورطين في سرقة المال العام المخصص لمواجهة كورونا
Time منذ دقيقتين Views 1104
بالفيديو.. محمد رمضان يحصل على الدرع الماسي لـ«يوتيوب»
بالفيديو.. محمد رمضان يحصل على الدرع الماسي لـ«يوتيوب»
Time منذ 30 دقيقة Views 1429
بالفيديو.. «مستهتر» يكسر منع التجول ويستهزئ برجال الأمن
بالفيديو.. «مستهتر» يكسر منع التجول ويستهزئ برجال الأمن
Time منذ 42 دقيقة Views 2028
بالفيديو.. حلا شيحة ترد على إتهامها بالعنصرية
بالفيديو.. حلا شيحة ترد على إتهامها بالعنصرية
Time منذ 43 دقيقة Views 1490
«الجوازات» توضح موقف المقيمين الذين عادوا إلى بلادهم من تجديد الإقامة
«الجوازات» توضح موقف المقيمين الذين عادوا إلى بلادهم من تجديد الإقامة
Time منذ 50 دقيقة Views 1771
"فستان" أمل العوضي يزيدها جمالا
"فستان" أمل العوضي يزيدها جمالا
Time منذ ساعة Views 1602
شاهد.. طالبتان بجامعة الملك عبدالله تنالان جائزة «غاوس» العالمية
شاهد.. طالبتان بجامعة الملك عبدالله تنالان جائزة «غاوس» العالمية
Time منذ ساعة Views 2204
شاهد.. لحظة ضبط مخالفات التظليل والسير بدون لوحات بالرياض
شاهد.. لحظة ضبط مخالفات التظليل والسير بدون لوحات بالرياض
Time منذ ساعتين Views 2201
عزل العاصمة الصينية عن باقي البلاد
عزل العاصمة الصينية عن باقي البلاد
Time منذ ساعتين Views 2132