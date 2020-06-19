بالفيديو.. «مكافحة الفساد» تتوعد المتورطين في سرقة المال العام المخصص لمواجهة كورونا

الرياض (صدى):
صرح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين بعدم التهاون في تطبيق العقوبات على كل من ثبت تورطه في فساد مالي مستغلاً إنفاق الدولة على مكافحة الجائحة .
وأكد "الحسين " في مداخلة هاتفية بقناة "الإخبارية " تعاون عدة جهات بالدولة للكشف عن المتورطين منها رئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية وشرطة منطقة الرياض وغيرها من الجهات بجانب بلاغات المواطنين وآليات الهيئة كتحليل البيانات وبرامج التحقق وغيرها .
ووجه "الحسين " رسالة لكل من تسول له نفسه سرقة المال العام بأنه لن يفلت من العقاب ، في ظل جهود الدولة الكبيرة لمواجهة كورونا .
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد أعلنت عن 127 قضية فساد مالي خلال شهر شوال تتعلق بإستغلال المال العام المخصص لمواجهة الأزمة .