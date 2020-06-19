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بحث طبي: أعراض كورونا «الطفيفة» تعني مناعة أقل ضد الفيروس

Time منذ 3 ساعات
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بحث طبي: أعراض كورونا «الطفيفة» تعني مناعة أقل ضد الفيروس

وكالات (صدى):
كشف بحث طبي أن الأشخاص المصابون بفيروس كورونا، ولا تظهر عليهم أعراض يكتسبون مناعة أقل ضد الفيروس ممن يصابون بأعراض شديدة.

وقارن الباحثون مجموعتين من الأفراد المصابين بمرض كوفيد-19 في منطقة وانتشو في مدينة تشونغ بنغ: 37 ظهرت عليهم الأعراض مقابل 37 لم تظهر لديهم، حيث حللوا عينات دم من المجموعتين أخذت بعد أسابيع قليلة من التعافي، ووجدوا أن 62,2% فقط من المجموعة التي لم تظهر لديها أعراض لديهم أجسام مضادة قصيرة المدى، مقارنة مع 78,4% من المجموعة الثانية.

وأوضحت الدراسة بأنه بعد 8 أسابيع من النقاهة للمرضى، انخفضت الأجسام المضادة لدى 81,1% من المرضى الذين لم يعانوا من أعراض، مقارنة مع 62,2% لدى من ظهرت عليهم الأعراض.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء من فقده ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كان قطيتو له حق الغدى بعد😂😂
لست محرمه ولي رباً رحيم
الله يرحم ابي ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
ابوبدر
طول عمره يمغط بهالاكل وجاي باخر عمره يقول صحي وضار. كم له وهو دكتور. اتحدى اذا هو ملتزم بالاكل الصحي. كله كلام ابن عم حديث. 😏
واضح*** وصريح***
يجيبونك الرياجيل بطرايقهم،وليس بحركات فلم كرتون إاللي انت تعرفها،((Tom & Jerry))..

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