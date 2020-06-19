بحث طبي: أعراض كورونا «الطفيفة» تعني مناعة أقل ضد الفيروس

وكالات (صدى):
كشف بحث طبي أن الأشخاص المصابون بفيروس كورونا، ولا تظهر عليهم أعراض يكتسبون مناعة أقل ضد الفيروس ممن يصابون بأعراض شديدة.
وقارن الباحثون مجموعتين من الأفراد المصابين بمرض كوفيد-19 في منطقة وانتشو في مدينة تشونغ بنغ: 37 ظهرت عليهم الأعراض مقابل 37 لم تظهر لديهم، حيث حللوا عينات دم من المجموعتين أخذت بعد أسابيع قليلة من التعافي، ووجدوا أن 62,2% فقط من المجموعة التي لم تظهر لديها أعراض لديهم أجسام مضادة قصيرة المدى، مقارنة مع 78,4% من المجموعة الثانية.
وأوضحت الدراسة بأنه بعد 8 أسابيع من النقاهة للمرضى، انخفضت الأجسام المضادة لدى 81,1% من المرضى الذين لم يعانوا من أعراض، مقارنة مع 62,2% لدى من ظهرت عليهم الأعراض.