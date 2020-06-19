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بالفيديو.. حلا شيحة ترد على إتهامها بالعنصرية

Time منذ 17 ساعة
Views 2031
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بالفيديو.. حلا شيحة ترد على إتهامها بالعنصرية

القاهرة (صدى):
ردت الفنانة المصرية حلا شيحة على الاتهامات التي وجهت إليها بالعنصرية على خلفية حديثها عن عاملتها المنزلية، بعد فترة من الصمت بأنها سعيدة بوجود العاملة لديها وتعاملها جيدًا“.

ويذكر أن حلا شيحة نشرت صورة للعاملة عبر حسابها في ”إنستغرام“، موجهة لها رسالة عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لها بسبب الاهتمام الذي توليه لها ولمنزلها، غير أن ختام رسالتها بحديثها عن لون بشرة عاملتها المنزلية، أغضب جمهورها وعرضها للهجوم من جانب المتابعين.

وأوضحت شيحة بأن الصورة التي نشرتها بهدف مفاجأتها في عيد ميلادها ورأت في عينيها الفرحة ولم تقصد عنصرية عندما تحدثت عن لون البشرة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
.. إنا لله وإنا إليه راجعون ... ... قدر الله وماشاء فعل ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
انت يا فجر ما عندك صوره غير هذه الصوره اللي تنشر كل يوم .... والمرزوق ايش يبي بالغنوشي يدعوه لزيارة الكويت ؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊

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