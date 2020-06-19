بالفيديو.. حلا شيحة ترد على إتهامها بالعنصرية

القاهرة (صدى):
ردت الفنانة المصرية حلا شيحة على الاتهامات التي وجهت إليها بالعنصرية على خلفية حديثها عن عاملتها المنزلية، بعد فترة من الصمت بأنها سعيدة بوجود العاملة لديها وتعاملها جيدًا“.
ويذكر أن حلا شيحة نشرت صورة للعاملة عبر حسابها في ”إنستغرام“، موجهة لها رسالة عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لها بسبب الاهتمام الذي توليه لها ولمنزلها، غير أن ختام رسالتها بحديثها عن لون بشرة عاملتها المنزلية، أغضب جمهورها وعرضها للهجوم من جانب المتابعين.
وأوضحت شيحة بأن الصورة التي نشرتها بهدف مفاجأتها في عيد ميلادها ورأت في عينيها الفرحة ولم تقصد عنصرية عندما تحدثت عن لون البشرة.