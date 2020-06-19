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"فستان" أمل العوضي يزيدها جمالا
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
يستاهل التأديب كل مخالف ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويحسن عزاء اسرته الكريمه ، ومن فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. جاز لي تعليقك ، الله يسعد صباحك اختنا ..
دوسري
محتالين صدقت ياأخ زائر ماتسوى عليك هاالسياره يحللون جد جدك الشرهه مو عليهم الشرهه على مؤسسة النقد اللي تخليهم يهضمون حقك لان هالطريقه باطله لازم مؤسسة النقد تعدل بنود عقد التمويل خصوصا السيارات المنتهيه بالتمليك لو بشي يضمن حق المستعلك
لست محرمه ولي رباً رحيم
لا لا لا المريخ دفعه واحده طيب ليش مو زحل أو عطارد والى الزهره
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