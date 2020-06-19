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قصة صورة الأمير مشعل برفقة الملاكم محمد علي كلاي

Time منذ ساعة
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قصة صورة الأمير مشعل برفقة الملاكم محمد علي كلاي

عادل الحربي (صدى):
كشف الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، عن صورة تجمعه بالملاكم الأمريكي الراحل محمد علي كلاي.

ونشر الأمير مشعل، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، حيث ظهر مبتسماً ويتظاهر بأنه يوجه لكمة لمحمد علي، فيما تظاهر الأخير بأنه تفاجأ من اللكمة.

وعلق الأمير مشعل بأن الصورة التقطت خلال زيارة محمد علي لمنزله في مدينة الرياض، ودار وقتها بينهما حوار حول فهمه للإسلام.

جدير بالذكر أن الملاكم محمد علي والذي اعتنق الإسلام وقام بتغيير اسمه من كاسيوس كلاي إلى محمد علي، قد توفي في الثالث من يونيو عام 2016، عن عمر يناهز 74 عاماً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يستاهل التأديب كل مخالف ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه ويحسن عزاء اسرته الكريمه ، ومن فقده .. آمين ..
ابو محمد 😎
ههههههههههههههههه .. .. جاز لي تعليقك ، الله يسعد صباحك اختنا ..
دوسري
محتالين صدقت ياأخ زائر ماتسوى عليك هاالسياره يحللون جد جدك الشرهه مو عليهم الشرهه على مؤسسة النقد اللي تخليهم يهضمون حقك لان هالطريقه باطله لازم مؤسسة النقد تعدل بنود عقد التمويل خصوصا السيارات المنتهيه بالتمليك لو بشي يضمن حق المستعلك
لست محرمه ولي رباً رحيم
لا لا لا المريخ دفعه واحده طيب ليش مو زحل أو عطارد والى الزهره

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