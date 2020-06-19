نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 3 دقائق
Views 1103
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات(جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق الشرقية، نجران و أجزاء من الساحل الغربي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هبلا وتستهبل بعد ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
abdul
وزير خارجية مين؟ علّكم تقصدون تبعين الحفتر الذين هربوا ورئيسهم الان في الاعتقال المنزلي بمصر، وربما يحال الي محكمة دولية كمجرم حرب
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
اطلاق النار فرحا بالخطوبه او الطلاق

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 3 دقائق Views 1103
تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع «خاطفة الدمام»
تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع «خاطفة الدمام»
Time منذ 15 دقيقة Views 1646
تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
Time منذ 34 دقيقة Views 1331
«الزكاة والدخل» تكشف الحالات المستثناة من ضريبة 15%
«الزكاة والدخل» تكشف الحالات المستثناة من ضريبة 15%
Time منذ 44 دقيقة Views 1854
نشر مواد إباحية على موقع وزارة الأوقاف السودانية
نشر مواد إباحية على موقع وزارة الأوقاف السودانية
Time منذ 54 دقيقة Views 1587
الصحفية اليونانية تعلق على أنباء تحرش عمرو وردة بها
الصحفية اليونانية تعلق على أنباء تحرش عمرو وردة بها
Time منذ ساعة Views 1826
«المرور» توضح مدى إمكانية نقل ملكية المركبة رغم وجود مخالفات
«المرور» توضح مدى إمكانية نقل ملكية المركبة رغم وجود مخالفات
Time منذ ساعة Views 2580
ظهور جسم غريب في سماء إحدى الدول
ظهور جسم غريب في سماء إحدى الدول
Time منذ ساعة Views 896
وفاة 13 شخصًا على الأقل في انهيار أرضي في الكوت ديفوار
وفاة 13 شخصًا على الأقل في انهيار أرضي في الكوت ديفوار
Time منذ ساعتين Views 1983
أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
Time منذ 3 ساعات Views 1919