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تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع «خاطفة الدمام»

Time منذ 15 دقيقة
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تفاصيل جديدة بشأن التحقيق مع «خاطفة الدمام»

نايف السالم (صدى):
أوضحت مصادر، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة عن بعض الاعترافات المُثيرة التي وردت من "خاطفة الدمام" خلال تحقيقات النيابة معها في قضية خطفها بعض الأطفال من أسرهم.

وأكدت المصادر، أن الخاطفة اعترفت بممارسة أعمال السحر والشعوذة بهدف جلب العطف والمحبة والتسخير، فضلًا عن وقوعها في الزنا عبر زواجها عرفياً ودون شهود وولي بأحد المُتهمين في القضية قبل أكثر من عشرين عاماً وهي على ذمة رجل آخر.

وأشارت إلى أن المتهمة قالت أنها انتحلت صفة ممارسة صحية وممارسة العلاج الشعبي، حتى يسهل عليها خطف الأطفال من المستشفيات، وكذلك محاولة إقناعها أحد أزواجها كتابة طفلين على اسمه؛ فيما طالبت النيابة العامة بتطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل للخاطفة؛ لممارستها السحر وتطبيق حد الزنا المحصن، والسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هبلا وتستهبل بعد ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
abdul
وزير خارجية مين؟ علّكم تقصدون تبعين الحفتر الذين هربوا ورئيسهم الان في الاعتقال المنزلي بمصر، وربما يحال الي محكمة دولية كمجرم حرب
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
اطلاق النار فرحا بالخطوبه او الطلاق

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