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«الزكاة والدخل» تكشف الحالات المستثناة من ضريبة 15%

Time منذ 44 دقيقة
Views 1854
«الزكاة والدخل» تكشف الحالات المستثناة من ضريبة 15%

الرياض (صدى):
أوضح مستشار وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي، اليوم الجمعة، الحالات المستثناة من ضريبة 15 %.

وصرح حمود الحربي، أن اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن قوائم مستثناة من ضريبة القيمة المضافة سواء الخاضع أو غير الخاضع منها (البيت الشخصي) للمالك أو أشخاص من الدرجة الثانية أو الزوجة عند البيع خارج الضريبة وكذلك (الهبة) إلى الدرجة الثانية والزوجة و(العقارات الموهوبة إلى الجمعيات الخيرية أو الموقوفة.

وقال الحربي، أن ذلك نظراً لعدم انطباق النشاط الاقتصادي عليها، لافتاً إلى أن التعديلات تتضمن التسجيل في الضريبة لإصدار فوري بمجرد إفراغ العقار، بحيث تتضمن الفاتورة رقماً «ضريبياً»، لافتًا إلى أن لزيادة ضريبة القيمة المضافة 15% سيكون 30 يونيو 2021، فيما سيبدأ سريان تعديل نسبة الضريبة إلى 15% عوضاً عن 5% في مطلع يوليو القادم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هبلا وتستهبل بعد ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
abdul
وزير خارجية مين؟ علّكم تقصدون تبعين الحفتر الذين هربوا ورئيسهم الان في الاعتقال المنزلي بمصر، وربما يحال الي محكمة دولية كمجرم حرب
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
اطلاق النار فرحا بالخطوبه او الطلاق

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