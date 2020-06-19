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نشر مواد إباحية على موقع وزارة الأوقاف السودانية

Time منذ 53 دقيقة
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نشر مواد إباحية على موقع وزارة الأوقاف السودانية

الخرطوم (صدى):
تعرض موقع وزارة الأوقاف السودانية، اليوم الجمعة، لهجوم إلكتروني أسفر عن نشر مواد إباحية عليه، في واقعة غريبة وغير متوقعة.

وخرج وزير الأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، في بيان يقول: " تتابعون تسلسل الهجمة السيبرانية علي صفحات الوزارات والمؤسسات والوزراء، والتي بدأها المعتدون بوزارة التجارة والصناعة واليوم تم الإعتداء علي موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ".

واستطرد الوزير السوداني: "ومن المتوقع ألا تقف تلك الهجمة عند ذلك الحد، إلي أن دمغ موقع كموقع الوزارة بنشر مواد مشينة وحاطة للأخلاق والقيم يبين لنا قدر السوء والشر الذي يضمره من يحاربونا، فهم لن يدخروا سلاحًا متاحًا او محرمًا لمحاربتنا".

وأضاف: "بهذا نعلن عن قبولنا لأي نصح سيبراني والإستجابة لأي بلاغ عن ثغرات تمكن أولئك العابثين بصفحاتنا وحساباتنا، ونقدم إعتذارنا لكل من ساءه هذا الصنيع".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
هبلا وتستهبل بعد ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
abdul
وزير خارجية مين؟ علّكم تقصدون تبعين الحفتر الذين هربوا ورئيسهم الان في الاعتقال المنزلي بمصر، وربما يحال الي محكمة دولية كمجرم حرب
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
اطلاق النار فرحا بالخطوبه او الطلاق

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