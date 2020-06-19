الصحفية اليونانية تعلق على أنباء تحرش عمرو وردة بها

وكالات (صدى):
أكدت الصحفية اليونانية "ستاماتيليا" ، أن ما يتم تداولة بشأن تحرش لاعب المنتخب المصري عمر وردة بها، هو أمر ليس لها أي أساس من الصحة.
وقالت تقارير، أن وردة التقى الصحفية الحسناء، بمحض صدفة، في أحد المحال التجارية في اليونان، ثم أمطر حسابها على إنستغرام لاحقا بالرسائل، ودعاها للقدوم إلى مدينة سالونيك لقضاء يوم معه، لكنها تجاهلت رسائله قبل أن تكشف عنها للإعلام.
وقالت الصحفية اليونانية: " تربطني علاقة صداقة جيدة جدا مع وردة" ، مضيفة: “الرسائل (التي انتشرت) كانت موجودة بالفعل، لكن المحادثة نفسها زيفت من قبل شخص ما"؛ متابعة: " ما نشر لا يعكس الواقع على الإطلاق، أعرف وردة منذ سنوات وأحبه كثيرا ، وردة تحدث معي وكان متفاجئا بشدة حول ما نشر عن العلاقة بيننا".