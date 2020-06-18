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إغلاق 12 منشأة تجارية في المدينة المنورة
منذ 12 دقيقة
1222
المدينة المنورة (صدى):
أغلقت الفرق الرقابية في أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها اليوم 12 منشأة تجارية.
كما أشعرت وغرمت 112 منشأة مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي بين العملاء.
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أحدث التعليقات
طيرشلوي
سلامات ي شباب يس كأنهم شوام من درعا.
لست محرمه ولي رباً رحيم
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لست محرمه ولي رباً رحيم
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لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
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