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إغلاق 12 منشأة تجارية في المدينة المنورة

Time منذ 12 دقيقة
Views 1222
إغلاق 12 منشأة تجارية في المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أغلقت الفرق الرقابية في أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها اليوم 12 منشأة تجارية.

كما أشعرت وغرمت 112 منشأة مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي بين العملاء.

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أحدث التعليقات

طيرشلوي
سلامات ي شباب يس كأنهم شوام من درعا.
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب

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