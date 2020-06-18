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"التجارة" تشهر بصاحب منشأة لبيعه أدوات كهربائية مغشوشة في الدمام

Time منذ 52 دقيقة
Views 1528
"التجارة" تشهر بصاحب منشأة لبيعه أدوات كهربائية مغشوشة في الدمام

الدمام (صدى):
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تجارية بمدينة الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بهدف المتاجرة بها حيث تضمنت المضبوطات 250 قطعة توصيلات وأفياش كهربائية.

ونشرت الوزارة مضمون الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف الأدوات المضبوطة والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين.

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أحدث التعليقات

طيرشلوي
سلامات ي شباب يس كأنهم شوام من درعا.
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب

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