بلاغ ضد أحمد الفيشاوي وابنته بسبب صورها الفاضحة

القاهرة (صدى):
تقدم المحامي المصري أيمن محفوظ، ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنان أحمد الفيشاوي ونجلته لينا، إثر نشر صورة للفتاة بملابس النوم.
وأكد المحامي في بلاغه، أن ابن أحمد الفيشاوي، اعتادت نشر صور لنفسها قد تكون إباحية، مضيفًا أن عقاب إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي منافِ للأدب ويهدم قيم الأسرة والمجتمع كما نصت المادة 25 و26 من قانون الإنترنت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وقد تصل إلى 5 سنوات؛ وبغرامة قد تصل لـ 300 ألف جنيه.
ونشرت لينا أحمد الفيشاوي، مجموعة من الصور لها ظهرت خلالها مُرتدية فستانا قصيرا باللون الأسود، مع اتخاذ وضعيات جريئة.