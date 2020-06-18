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ضبط 2000 كمامة مجهولة المصدر في النكاسة بمكة المكرمة
منذ ساعة
1510
3
حسين العلي (صدى):
ضبطت بلدية المسفلة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، عمالة في النكاسة وبحوزتهم كمامات مجهولة المصدر.
وأكدت البلدية أنها قامت بإتلاف 2000 كمامة، بجانب تسليم العمالة للجهات المختصة لإتخاذ اللازم حيالهم.
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أحدث التعليقات
طيرشلوي
سلامات ي شباب يس كأنهم شوام من درعا.
لست محرمه ولي رباً رحيم
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طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
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