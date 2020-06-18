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إنقاذ زوجة معنفة من زوجها بالباحة

Time منذ ساعة
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إنقاذ زوجة معنفة من زوجها بالباحة

الباحة (صدى):
أنقذت الجهات المختصة بمنطقة الباحة، زوجة معنفة من زوجها الذي احتجزها داخل منزله، ومنع عنها سبل التواصل مع ذويها.

ووجهت إمارة الباحة، لجنة الحماية من العنف الأسري بالمنطقة، بمباشرة الحالة، وتم تشكيل فريقاً للتحري والضبط بمشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر، وبحضور لجنة الحماية من العنف الأسري.

وتواصلت الجهات المختصة مع الزوج وواله، إذ أنكرا وجود الزوجة في المنزل، لكنها اقتحمته وعُثر على الزوجة وبناتها محتجزة داخل إحدى الغرف، ليتولى الهلال الأحمر نقل المعنفة إلى مستشفى المندق لمتابعة حالتها الصحية، وإصدار التقارير الطبية تمهيداً لرفعها للجهات المختصة لإكمال إجراءات التحقيق.

وخرجت الزوجة مع عمها الذي حضر لاستلامها، واستمعت لجنة الحماية لأقوال الزوجة والتي طالبت بتصعيد القضية للجهات المختصة.

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أحدث التعليقات

طيرشلوي
سلامات ي شباب يس كأنهم شوام من درعا.
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب
لست محرمه ولي رباً رحيم
طيب

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