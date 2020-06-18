مواطنة تفقد عينها بسبب أخيها ثم انتزعتها المستشفى (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشفت مواطنة تُدعى وفاء، عن تعرُّضها لحادثة مؤلمة حيث فقدت النظر بعينها اليُمنى نتيجة مزحة مع أخيها الأصغر وهي في عمر الـ5 سنوات، ثم تزوجت في عمر الـ13 وأقنعها طبيب بإجراء جراحة لعينها وشوهتها بشكل أكبر.
وأوضحت وفاة خلال برنامج "ياهلا"، أنها كانت تعيش حياة طبيعية قبل الزواج، وفي عمر الـ16 دخلت لإجراء جراحة تجميلية لكن فوجئت بانتزاع عينها، وأصيب بمرض مزمن بسبب ذلك لمدة 25 عامًا حتى الآن.
وأشارت إلى أنها فاقت من الجراحة، وفوجئت بما حدث، وقالوا لها إنها يمكن تركيب عين صناعية، لكنها لم تقدر على تركيبها بسبب الوجع الشديد الذي تشعر به، وخضعت للأمر الواقع.
وأكدت أنها لم تدرك الوضع ولم تجد أحد يوجهها، فلم تشتكي لأحد، وإنما حاولت الشكوى منذ 4 سنوات لكن قال لها المحامي إن القضية سقطت.