ابن قويد: توجد وثائق لقضية خالد الدوسري لا نستطيع نشرها ونعد ملفًا جديدًا سيستغرق شهورًا

علي القحطاني (صدى):
كشف المحامي سعود متعب بن قويد، تفاصيل قضية المعتقل خالد الدوسري، مؤكدًا أن وزارة الخارجية دعمت القضية منذ بداية القبض علية وحتى الآن عبر القنوات الرسمية .
وأضاف: " بدعم من الخارجية السعودية تم تكليف المحامي السعودي السابق مع فريق دفاع أمريكي وللأسف لم يتابع القضية ولم يعلم بصدور الحكم ضد خالد الدوسري إلا من خلال عائلة خالد لذا يتحمل المسؤولية كاملة وأتمنى بخروجه لوسائل الإعلام ليقدم مبرراته " .
وتابع: " الوثائق التي تم نشرها لم نحصل عليها إلا مؤخراً ويوجد غيرها لانستطيع نشرها حتى لا تفقد قيمتها وهي جزء من الملف الذي يتم إعداده لتقديمه هناك " .
وأردف: " نشرنا هذه الوثائق لتوضيح الصورة الحقيقة للقضية والرد على الفيلم المنتج لتشويه صورتها هنا ومن المفارقات العجيبة من ينتقد نشر الوثائق هنا ولم ينتقد نشر الفيلم المسيء للقضية بالمجتمع " .
وأكمل: " ملف القضية الحالي وتقديمه للقضاء الأمريكي يستغرق عدة شهور لمن يسأل عن الموعد المحدد فلا نستطيع تحديده ولكن العمل مستمر والتوفيق بيد الله " .
وعن تغيير أقواله، قال: " تغيير أقوالي فيما يخص القضية قديماً أثناء مقابلات ببعض القنوات عن ما نشرته مؤخراً أمر طبيعي بعد الحصول حالياً على معلومات جديدة عن القضية " .
واستطرد: " لا نعمل بالقضية بشكل فردى بل هناك من يشارك من المحامين الأمريكيين مع المتابعة معهم مايقدم من أعمال بالإضافة إلى محبين للقضية من الجنسيات الأخرى فلهم كل الشكر والتقدير " .