استشاري يوضح هل ستشهد المملكة موجة ثانية من فيروس كورونا (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور عبدالاله بن مساعد المحيا، استشاري مساعد الأمراض الباطنية والمعدية، ما إذا كانت ستشهد المملكة موجة ثانية من فيروس كورونا.
وقال خلال برنامج "ياهلا"، إن فكرة الموجة الثانية ظهرت منذ قرن تقريبًا، وفكرتها أنه بعد تخفيف الإجراءات الاحتراية في بعض الدول فيكون هناك زيادة أكثر من الأول في عدد الإصابات.
وأشار إلى أنه ليس من المهم سيحدث موجة ثانية أو لا، وإنما وجود نظام صحي قادر على حماية المواطنين.
وتابع: " على مستوى العالم لا نجزم بأن هناك موجة ثانية؛ لأن الأعداد لم تقل بالشكل الهائل، لكن في مناطق معينة من العالم مثل الصين التي وصلت عدد الإصابات إلى صفر ثم عادت، لا نقدر أن نقول إنها موجة ثانية بسبب إنه ليس عددًا كبيرًا " .