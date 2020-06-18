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صور نادرة للملك عبدالعزيز دون بشت
منذ 31 دقيقة
1809
عادل الحربي (صدى):
أظهرت صورة نادرة جدًا، الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"، وهو دون بشت.
ونشر تاريخ آل سعود، الصور، مشيرًا إلى أنها التقطه في عام 1372م/1953م.
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أحدث التعليقات
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كثر الجدال يجيب وجع الراس
لست محرمه ولي رباً رحيم
زمااااان الَقطع
لست محرمه ولي رباً رحيم
زمااااان الَقطع
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر
واضح*** وصريح***
رحمك الله ياكوكب الشرق وغفر لك وجميع أموات المسلمين،، ________ يا كوكب الشرق ودعناك بخمسة وتسعين هجرية كل الأطباء مشوا لرضاك تسعين إشاعة وكشفية
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