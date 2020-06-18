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مقتل فلسطيني مُصاب بالتوحد يُشعل الغضب

Time منذ 57 دقيقة
Views 1473
مقتل فلسطيني مُصاب بالتوحد يُشعل الغضب

وكالات (صدى):
شهدت فلسطين، احتجاجات واسعة بعد قتل شرطة الاحتلال فلسطيني مصاب بالتوحد، إذ تم تشبيه الحادثة بواقعة وفاة الأمريكي من أصل أفريقي “جورج فلويد“ في الولايات المتحدة.

وطاردت شرطة الاحتلال، إياد الحلاق (32 عامًا) وهو في طريقه إلى التطوع بمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة في القدس، يوم مايو الماضي، وقتلته بالرصاص للاشتباه بحيازته سلاحًا.

وقال والده خيري الحلاق: " الولد استسلم ونزل على الأرض، وعمل كما الولد في بطن أمه “.

وانطلقت مظاهرات في فلسطين من أجل الحلاق، حيث أضاء محتجون شموعًا ورددوا هتاف:“حياة الفلسطينيين مهمة“.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كثر الجدال يجيب وجع الراس
لست محرمه ولي رباً رحيم
زمااااان الَقطع
لست محرمه ولي رباً رحيم
زمااااان الَقطع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر
واضح*** وصريح***
رحمك الله ياكوكب الشرق وغفر لك وجميع أموات المسلمين،، ________ يا كوكب الشرق ودعناك بخمسة وتسعين هجرية كل الأطباء مشوا لرضاك تسعين إشاعة وكشفية

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