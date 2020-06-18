مقتل فلسطيني مُصاب بالتوحد يُشعل الغضب

وكالات (صدى):
شهدت فلسطين، احتجاجات واسعة بعد قتل شرطة الاحتلال فلسطيني مصاب بالتوحد، إذ تم تشبيه الحادثة بواقعة وفاة الأمريكي من أصل أفريقي “جورج فلويد“ في الولايات المتحدة.
وطاردت شرطة الاحتلال، إياد الحلاق (32 عامًا) وهو في طريقه إلى التطوع بمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في البلدة القديمة في القدس، يوم مايو الماضي، وقتلته بالرصاص للاشتباه بحيازته سلاحًا.
وقال والده خيري الحلاق: " الولد استسلم ونزل على الأرض، وعمل كما الولد في بطن أمه “.
وانطلقت مظاهرات في فلسطين من أجل الحلاق، حيث أضاء محتجون شموعًا ورددوا هتاف:“حياة الفلسطينيين مهمة“.