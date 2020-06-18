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وفاة آخر ما تبقى من أشقاء جون كيندي

Time منذ ساعة
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وفاة آخر ما تبقى من أشقاء جون كيندي

واشنطن (صدى):
انتقلت جين كيندي سميث، شقيقة الرئيس الأمريكي الراحل جون إف كيندي، إلى مثواها الأخير، عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

وجين كيندي هي آخر من كان على قيد الحياة من أشقاء وشقيقات الرئيس الأمريكي الراحل، وقد اضطلعت بدور محوري في عملية السلام بإيرلندا الشمالية في التسعينيات، عندما كانت سفيرة لبلادها لدى إيرلندا.

وأعلنت ابنتها كيم، أنها توفيت يوم أمس الأربعاء في منزلها بمانهاتن، لكنها أحجمت عن إعلان سبب الوفاة ”لتبقيه أمرا خصوصيا“.

يذكر أن كيندي سميث، كانت الثامنة بين 9 أطفال لجوزيف وروز كيندي، وكانت توصف بأنها العضو الخجول في العائلة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كثر الجدال يجيب وجع الراس
لست محرمه ولي رباً رحيم
زمااااان الَقطع
لست محرمه ولي رباً رحيم
زمااااان الَقطع
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حريم ماخلو شي ماجربوه بخششهن😂

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