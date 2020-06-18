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إغلاق فرع أحد المتاجر الشهيرة بمكة المكرمة

Time منذ 4 دقائق
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إغلاق فرع أحد المتاجر الشهيرة بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت شركة متاجر هاوس كير، عن إغلاق فرع بحي الكعكية بمكة المكرمة، إثر اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بأحد العاملين.

وقال المتجر في بيان له اليوم الخميس، إنه " في الثاني والعشرين من شهر شوال الجاري تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لعامل من عمال المتجر بفرع الكعكية ".

وأضاف: " وتم على الفور اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ أهمها إغلاق الفرع وتعقيم المتجر بأكمله وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع الموظفين للتأكد من صحتهم " .

وأكد أن إغلاق الفرع جاء حتى يتم التأكد من صحة الموظفين والعمال؛ حرصاً على سلامة الجميع.

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أحدث التعليقات

أبو محمد
دعو الخلق للخالق ولا تضعوا بذمتكم شيء لا عن القتيله ولا القاتل رفعت القضية من قاضي الأرض الى قاضي السماء .. وتذكروا احبيتي قوله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) .. وعند الله يلتقي الخصوم .
واضح*** وصريح***
لا تلمسني،، .do not touch me
رااايق
كلاااام سليم **** بس أعصابك لا ينط لك عرق **** ههههههههههههه
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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