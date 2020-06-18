إغلاق فرع أحد المتاجر الشهيرة بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت شركة متاجر هاوس كير، عن إغلاق فرع بحي الكعكية بمكة المكرمة، إثر اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بأحد العاملين.
وقال المتجر في بيان له اليوم الخميس، إنه " في الثاني والعشرين من شهر شوال الجاري تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لعامل من عمال المتجر بفرع الكعكية ".
وأضاف: " وتم على الفور اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ أهمها إغلاق الفرع وتعقيم المتجر بأكمله وإجراء الفحوصات اللازمة لجميع الموظفين للتأكد من صحتهم " .
وأكد أن إغلاق الفرع جاء حتى يتم التأكد من صحة الموظفين والعمال؛ حرصاً على سلامة الجميع.