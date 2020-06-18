ساري في ورطة قبل استئناف "الكالتشيو"

وكالات (صدى):
وقع ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، في ورطة كبيرة بعد خسارة فريقه للمباراة النهائية لكأس إيطاليا أمام نابولي، بعد التعادل السلبي بدون أهداف والخسارة في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الفرق الإيطالية لعودة الكالتشيو الذي يستأنف منافساته بعد غدٍ السبت، فإن يوفنتوس يعاني من آثار هزيمة غير متوقعة للكأس أمام منافسه العنيد نابولي.
ويعاني اليوفي تحت قيادة ساري مؤخراً من عدم القدرة على إحراز أهداف، حيث فشل الفريق في تسجيل أهداف في مباراتين متتاليتين، وذلك أمام ميلان ونابولي على الترتيب.
وتتراكم الضغوط على السر في ظل ضرورة أن يحتفظ فريقه بلقب الكالتشيو الإيطالي، لاسيما وأن الفريق حامل للقبه خلال آخر 8 مواسم.
وعلى الرغم من تصدر يوفنتوس، لجدول مسابقة الكالتشيو برصيد 63 نقطة، إلا أن الفارق بينه وبين لاتسيو الوصيف نقطة واحدة فقط، بالإضافة إلى قوة لاتسيو خلال الموسم الحالي، لاسيما وأنه لم يخسر في 21 مباراة متتالية بالدوري.
ومن المتوقع أن تكون المنافسة على لقب الدوري الإيطالي مشتعلة، خلال 12 جولة، فيما تأمل "السيدة العجوز" تحت قيادة ساري في الحصول على اللقب والاحتفاظ به داخل خزينة النادي.