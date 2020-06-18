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بالفيديو .. إعلامي كويتي يفتح النار على الوافدين: أنا ما خلفتك ونسيتك

Time منذ 20 دقيقة
Views 1600
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بالفيديو .. إعلامي كويتي يفتح النار على الوافدين: أنا ما خلفتك ونسيتك

خالد الظفيري (صدى):
وجه الكاتب الصحفي الكويتي علي الفضالة رسالة للوافدين في دولته باختلاف جنسياتهم الآسيوية والعربية والأجنبية.

وقال، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن رسالته قد تكون فيه كلام قاسي لكنه حقيقي، مضيفا أنه يستهدف من هذه الرسالة تقديم النصيحة لهم.

وأشار إلى أن وزير الداخلية دعا من ضاقت به السبل من الوافدين إلى مغادر البلاد، منتقدًا قيام بعد الوافدين بالتطاول على بلاده وتصوير مقاطع فيديو تستهدف إهانة بلاده ومواطنيها

.

ودعا من يتنقد بلاده إلى مغادرتها فورًا، مؤكدًا أن ما يفعلونه يتسبب في إهانة أنفسهم قبل إهانة بلاده.

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أحدث التعليقات

أبو محمد
دعو الخلق للخالق ولا تضعوا بذمتكم شيء لا عن القتيله ولا القاتل رفعت القضية من قاضي الأرض الى قاضي السماء .. وتذكروا احبيتي قوله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) .. وعند الله يلتقي الخصوم .
واضح*** وصريح***
لا تلمسني،، .do not touch me
رااايق
كلاااام سليم **** بس أعصابك لا ينط لك عرق **** ههههههههههههه
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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