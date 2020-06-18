بالفيديو .. إعلامي كويتي يفتح النار على الوافدين: أنا ما خلفتك ونسيتك

خالد الظفيري (صدى):
وجه الكاتب الصحفي الكويتي علي الفضالة رسالة للوافدين في دولته باختلاف جنسياتهم الآسيوية والعربية والأجنبية.
وقال، في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن رسالته قد تكون فيه كلام قاسي لكنه حقيقي، مضيفا أنه يستهدف من هذه الرسالة تقديم النصيحة لهم.
وأشار إلى أن وزير الداخلية دعا من ضاقت به السبل من الوافدين إلى مغادر البلاد، منتقدًا قيام بعد الوافدين بالتطاول على بلاده وتصوير مقاطع فيديو تستهدف إهانة بلاده ومواطنيها
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ودعا من يتنقد بلاده إلى مغادرتها فورًا، مؤكدًا أن ما يفعلونه يتسبب في إهانة أنفسهم قبل إهانة بلاده.