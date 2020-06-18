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بالفيديو .. رانيا يوسف تدعو للتصدى لختان الإناث

Time منذ يوم
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Comment 4
بالفيديو .. رانيا يوسف تدعو للتصدى لختان الإناث

القاهرة (صدى):
شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام بمقطع فيديو لمناهضة ختان الإناث.

وعلقت الفنانة على المقطع وكتبت :"لا لختان الاناث لا لاغتيال الحق في الحياه لا لاغتيال البراءه لا لاغتيال الادميه لا لاغتيال الاحلام ختان البنات جريمه يعاقب عليها القانون ، لابد من التصدي لختان الاناث لانه أمر غير ادمي لكل امرأة".

وتابعت :" تصدوا لختان الاناث ورسالتي لكل امرأة لابد من التوعية بخطوره ختان الإناث، وختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون".

وأكدت أنه يمكن مساعدة الفتاة التى ستتعرض للختان من خلال طلب خط نجدة الطفل على 16000 أو مكتب شكاوى المرأة 15115 ، وذلك لمنع أسرتها من ارتكاب هذه الجريمة بحقها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
.. إنا لله وإنا إليه راجعون ... ... قدر الله وماشاء فعل ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
انت يا فجر ما عندك صوره غير هذه الصوره اللي تنشر كل يوم .... والمرزوق ايش يبي بالغنوشي يدعوه لزيارة الكويت ؟
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
صح لسانك وقايلها😊

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