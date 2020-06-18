بالفيديو .. رانيا يوسف تدعو للتصدى لختان الإناث

القاهرة (صدى):
شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام بمقطع فيديو لمناهضة ختان الإناث.
وعلقت الفنانة على المقطع وكتبت :"لا لختان الاناث لا لاغتيال الحق في الحياه لا لاغتيال البراءه لا لاغتيال الادميه لا لاغتيال الاحلام ختان البنات جريمه يعاقب عليها القانون ، لابد من التصدي لختان الاناث لانه أمر غير ادمي لكل امرأة".
وتابعت :" تصدوا لختان الاناث ورسالتي لكل امرأة لابد من التوعية بخطوره ختان الإناث، وختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون".
وأكدت أنه يمكن مساعدة الفتاة التى ستتعرض للختان من خلال طلب خط نجدة الطفل على 16000 أو مكتب شكاوى المرأة 15115 ، وذلك لمنع أسرتها من ارتكاب هذه الجريمة بحقها.