الصين تجمع عينات الدم من 700 مليون ذكر

بكين (صدى):
تقوم السلطات الصينية، بجمع عينات الدم من الرجال والأطفال من جميع أنحاء البلاد لبناء خريطة جينية لحوالي 700 مليون ذكر.
وأكد تقارير صحفية، أن بكين تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات جينية عن الذكور في البلاد؛ لمنح السلطات أداة مراقبة جديدة قوية مدعمة بالتكنولوجيا الفائقة.
وتشرف الشرطة الصينية، على عملية جمع العينات منذ أواخر عام 2017 ، ومن خلال قاعدة البيانات هذه ستتمكن السلطات من تعقب أقارب الرجل الذكور باستخدام دم ذلك الرجل أو لعابه أو مواد وراثية أخر.
وحذر حقوقيون، من استخدام السلطات الصينية للعلوم الوراثية من أجل محاكمة الأشخاص الذين لا يروقونها.