مدرب برشلونة يريد مواجهة نابولي في «كامب نو» ويرفض الدورة المصغرة

وكالات (صدى):
يرغب كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، في مواجهة نابولي الإيطالي على ملعب كامب نو، بدلاً من مواجهته في ملعب محايد، كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا ".
وأعلن " اليويفا " أمس الأربعاء، أنه سيتم استكمال منافسات دوري الأبطال بنسخة مصغرة من ثمانية فرق في مدينة لشبونة البرتغالية، في أغسطس المقبل، لكن لم يتم حسم مصير منافسات إياب دور الـ16 للبطولة حتى الآن.
وقال سيتين قبل مواجهة إشبيلية غداً الجمعة في الليغا الإسبانية: "أريد مواجهة نابولي في ملعبنا، لأنه اذا لم يحدث ذلك سيحصل المنافس على ميزة لأنه خاض مباراة الذهاب بملعبه وأمام حشد كبير من الجماهير".
وعن استكمال البطولة بمباراة واحدة لحسم التأهل للدور التالي، عقب مدرب البارسا قائلاً: " أعتقد أن هذا أسوأ وليس فقط بالنسبة لبرشلونة بل للجميع، عند خوض مباراتين يمكن حل مشكلة، أفضل مباراتي ذهاب وإياب، لكن اليويفا قرر ذلك ويجب أن نتأقلم مع الاوضاع الجديدة ".
وكان برشلونة قد عاد بتعادل ثمين مع نابولي بنتيجة 1-1 على ملعب سان باولو في إيطاليا، إلا أن مباراة الإياب تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.