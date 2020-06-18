تكهنات بعمل عسكري جديد بكوريا الشمالية

بيونغيانغ (صدى):
أثار تحليق إحدى الطائرات الرئاسية التي يستخدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون باتجاه شرق البلاد الكثير من التكهنات بشأن ما ستقدم عليه بيونغ يانغ في الفترة المقبلة.
وذكرت وسائل إعلامية بكوريا الجنوبية أنه من المحتمل أن جارتها الشمالية تجهز لعمل عسكري، في حين أن البعض رجح بأن لديها غواصة جديدة قد تكون قادرة على حمل ثلاثة صواريخ باليستية.
الجدير بالذكر أنه من النادر أن تتجه الطائرات الخاصة بـ" كيم جونغ " إلى شرقي البلاد الأمر الذى أثار التكهنات بأن كوريا الشمالية تجهز لعمل عسكري جديد.