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تكهنات بعمل عسكري جديد بكوريا الشمالية

Time منذ ساعة
Views 1565
تكهنات بعمل عسكري جديد بكوريا الشمالية

بيونغيانغ (صدى):
أثار تحليق إحدى الطائرات الرئاسية التي يستخدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون باتجاه شرق البلاد الكثير من التكهنات بشأن ما ستقدم عليه بيونغ يانغ في الفترة المقبلة.

وذكرت وسائل إعلامية بكوريا الجنوبية أنه من المحتمل أن جارتها الشمالية تجهز لعمل عسكري، في حين أن البعض رجح بأن لديها غواصة جديدة قد تكون قادرة على حمل ثلاثة صواريخ باليستية.

الجدير بالذكر أنه من النادر أن تتجه الطائرات الخاصة بـ" كيم جونغ " إلى شرقي البلاد الأمر الذى أثار التكهنات بأن كوريا الشمالية تجهز لعمل عسكري جديد.

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
للاسف هذا الشخص حصل على الجنسية بطرق غير شرعية حسب ماصدر من الاحوال المدنية واساء للوطن في ترغيدات بتوتر وله مقابلات صحفية مع جهات لاتربطنا بهم علاقات سياسية وتدخل في مالايعنية وكائنة يمثل الجهات الرسمية ويجب محاسبتة على كل مابدر منة حتى يعرف العالم انة لايمثل المملكة باي حال من الاحوال
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
عندما يغيب المساء
الحمد لله على السلامة
عندما يغيب المساء
الحمد لله على السلامة

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